Что грозит за поддельный COVID-сертификат?

Пандемія Covid-19, на жаль, триває, а чисельність хворих із похолоданням невпинно зростає.

Чинні правила для перетину кордону та ймовірні майбутні карантинні обмеження вимагатимуть від громадян наявності негативного ПЛР-тесту чи COVID-сертифікату.

На жаль, це спонукає частину несвідомого населення придбати підроблені медичні документи.

Однак, варто нагадати, що підроблення тавикористання офіційних документів, якими зокрема є COVID-сертифікати, є кримінальними правопорушеннями, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України (ст. 358 КК України).

Так, як повідомляється у ЗМІ упродовж 2021 року відкрито близько півсотні кримінальних проваджень за статтею 358 КК України, а 28 вересня Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Кримінальне правопорушення за цією статтею вважається вчиненим з моменту власне виготовлення фальшивого документа, чи часткової фальсифікації змісту справжнього документа (виправлення, внесення фіктивних записів, підробка підпису, тощо), який особа планує використати сама чи надати для використання або продати іншим.

Окремим правопорушенням є використання підробленого документу, про фальшивість якого знав користувач. У такому разі, правопорушення вважається вчиненим з моменту, коли документ пред'явила або подала особа, незалежно від того, чи вдалося їй досягти поставленої мети.

Перевіряти COVID-сертифікати на справжність мають право органи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні (Держпродспоживслужба, органи місцевої влади, поліція тощо).

Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, наразі розроблено і розпочато інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів в "Дії" чи сканування QR-коду на паперових варіантах.

Стосовно відповідальності за підроблення COVID-сертифікатів, зауважую, що такі дії наразі караються:

штрафом до 17 000 грн. або

арештом на строк до 6 місяців або

обмеженням волі на строк до 2 років.

Повторне вчинення цього кримінального правопорушення загрожує обмеженням чи позбавленням волі на строк до 5 років.

Для тих, хто користується завідомо підробленим сертифікатом передбачена також відповідальність у вигляді штрафу в сумі 850 грн або ж арештом до 6 місяців чи обмеженням волі до 2 років.

Також відомими є випадки внесення до електронних баз даних Міністерства охорони здоров’я України неправдивої інформації щодо вакцинації як медпрацівниками, так і іншими особами.

Якщо відомості внесено особами, що мали право доступу до відповідних без даних, такі дії відповідають ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ст. 362 КК України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 000 до 68 000 грн або виправних робіт на строк до двох років.

Якщо ж це здійснено не одноразово, особі загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Варто також нагадати, що наразі до ВРУ подано законопроєкт, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за підробку документів про вакцинацію.

Законопроєкт, зокрема, передбачає:

штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років для осіб, які свідомо використовують підроблені документи;

штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки для медичних працівників, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;

штраф до 170 тисяч грн або позбавлення волі до 3 років за підроблення таких документів із метою розповсюдження.

Щоб уберегтися від настання юридичної відповідальності, а головне, запобігти поширенню коронавірусу та не сприяти його розповсюдженню, закликаємо утриматися від придбання підроблених медичних документів та повідомляти правоохоронні органи у разі, якщо вам стало відомо про місця їх виготовлення та збуту.

Артем Трекке