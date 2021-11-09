О восстановлении костела Св. Николая. От бизнесфандинга до экспертизы текущего состояния

Як ви знаєте – бізнес виділив кошти, щоб врятувати та відновити костел Св.Миколая після пожежі. На разі ми маємо унікальний кейс співпраці влади та бізнес еліти, де ключовим є довіра, якісна експертиза статусу справ та прозоре фінансування протиаварійних проєктних робіт.

Для всіх зацікавлених сторін важливо, щоб не виникало сумнівів ні до витрачення кошт благодійників, ні до вибору виконавців.

Отже нижче будуть деталі, які напишу як представник від бізнесу в робочій групі із представниками Міністерства культури та інформаційної політики, Національного будинку органної та камерної музики та РО "Релігійне Громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви у м. Києві".

Одразу про головне: за документацією на протиаварійні роботи потрібно 22 млн. грн, однак фінальна сума ще погоджується.

Про експертизу, договори та оплату робіт та послуг

Найперше, що важливо зробити перед будь-якими будівельними (а в нашому випадку протиаварійними) роботами, – це провести належну експертизу. А вже потім, за її висновками, рухатися далі. Тому державна організація "Національний будинок органної та камерної музики України" провели дві закупівлі без використання електронної системи та заключила два договори.

Перший – на роботи з технічного обстеження будівлі Костелу та розроблення Робочого проекту "Протиаварійні ремонт пам'ятки архітектури національного значення – будівлі костелу Святого Миколая (охоронний №902/1) по вул. Велика Васильківська, 75 у Печерському районі м. Києва з ліквідації наслідків пожежі (реставрація)".

Договір укладено ФОП Грецова Г. В. 22 вересня, вартість робіт за яким склала 1 296 587 грн. Національний Будинок вже перечислив 30% авансу – це 388 976, 10 грн. А після отримання висновків експертизи буде перераховано решта коштів.

Другий договір заключений із філією "Київоблбудекспертиза" ДП "Київоблбудінвест" на виконання експертизи Робочого проекту будівництва розробленого субпідрядниками ФОП Гревцова Г. В. Вартість цієї експертизи оцінена на суму 44 947, 48 грн.

Предметом договору є потреба здійснити експертизу Робочого проекту будівництва, щодо дотримання вимог чинного законодавства при розробленні зазначеного проекту.

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Перелік необхідних документів за результатами підписаних договорів:

Для будівельників є очевидною вимогою, що всі роботи відбуваються за планом та проєктною документацією. Тому і в протиаварійних роботах костелу Св. Миколая вже підготовлений перелік необхідних документів, які є результатом виконаних послуг за даними договорами:

Технічний звіт з обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій костьолу Святого Миколая Проектна документація на протиаварійні роботи. Книга 2. Робочий проект. Проєкт організації будівництва. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

Вартість протиаварійних робіт відповідно до Зведеного кошторису склала 22 595 232, 00 грн.

Стосовно вибору підрядників

Вибір підрядників відбувся поза тендером. І на це було право, доцільність та необхідність. Мали місце закупівлі без використання електронної системи закупівель. Така процедура передбачена, якщо вартість робіт не перевищує 1,5 млн грн і є нагальна потреба у здійсненні закупівлі, у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі. Утім, скан-копії вказаних договорів були завантажені на майданчик Прозоро.

Про додатковий аудит експертизи

Щоб упевнитися в якості проведених робіт ФОП Гревцова Г. В. та її субпідрядників, бізнес залучив професора Анатолія Євдокимовича Антонюка до вивчення підготовленої документації.

Анатолій Євдокимович – заслужений будівельник України, лауреат Державної премії України у галузі архітектури (1999), був радником генерального директора Міжнародного центру з узагальнення та розповсюдження досвіду реставраційних робіт при ЮНЕСКО. Сьогодні він є Національним координатором ICCROM України та працює в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Тому висновок пана Антонюка щодо проведеної роботи та підготовленої документації є авторитетним та фаховим, якому можна сміливо довіряти: "Роботи по технічному обстеженню будівлі Костелу внаслідок пожежі виконані на достатньо професіональному рівні і можуть розглядатися, як попередні роботи для подальшої розробки проекту реставрації".

Найближчий наступний крок

Тепер очікується на висновок Експертизи філії "Київоблбудекспертиза" ДП "Київоблбудінвест" щодо Робочого проекту будівництва, щодо дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, у тому числі вимог із питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, екології, пожежної безпеки, енергозбереження, техногенної безпеки та кошторисної частини.

Подальші кроки проєкту

Наступним важливим етапом буде укладання Договору з будівельниками на здійснення протиаварійного ремонту.

До речі, до Будинку музики уже звертаються з пропозиціями.

Очевидно, що Будинок музики вимушений буде укласти договір за переговорною процедурою (ст. 40 ЗУ "Про публічні закупівлі").

Така процедура використовується замовником як виняток, якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера.

Такий стан справ на сьогодні – проведено технічне обстеження та складено проектно-кошторисну документацію, з якою ознайомився незалежний експерт та надав свою рецензію стосовно належності виконаних робіт. Очікується результат державної експертизи, щодо відповідності її будівельним вимогам. Ну а далі – укладання договору із будівельною організацією.

Звісно, що ми весь час в очікуванні сюрпризів, та зараз варто наголосити: є комунікація бізнесу із державою і загалом є всі шанси, що такий кейс закладе основу в початок нових відносин, які будуть про довіру.



Попереду – визначення будівельної компанії, яка буде проводити протиаварійні роботи. І ця компанія має бути із репутацією, гідною для того, щоб стати часткою такої історичної події.

Масі Найєм