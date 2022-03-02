Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Виктор Ющенко
президент Украины 2005-2010 годов

Русские вы не "освободители" – вы чума и палачи

Среда, 02 марта 2022, 08:53

Моя короткая персональная записка (а скорее эмоция) адресована человеку, который никогда, на мой взгляд, не обладал настоящим мужским мужеством и достоинством.

По вышеуказанным причинам я далек от мнения, что мое слово будет понято и принято этим адресатом.

Но есть еще 140 млн. богобоязненного народа.

Поэтому я не против того, если эту мою частную почту прочтет и еще кто-то из этих 140 млн., возможно, не думающих россиян, а потому не готовых к действиям которых требует так часто упоминаемые в суе вашей церковью Бог и совесть.

Теперь по существу.

Сегодня Украина в огне и пылает с востока до запада, с юга до севера. Погибают наши детки, женщины, мужчины и самые достойные солдаты и солдатки мира.

Наш враг – московская хунта, русский фашистский режим, т.н. "русский мир", который пошел 7 дней назад оккупационной войной на мирную мою Нацию и Государство Украина.

Я ничего не хочу и не буду скрывать и буду откровенным.

Вам этого Украина никогда не простит! По крайней мере, сегодняшние поколения.

Вы – прокляты!

Вы не "освободители" – вы – чума, вы – палачи, которые приносят мучения на святую Украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской Нации и Государству.

Вас никто не зовет и никто не хочет видеть вас ни в одном Украинском доме, ни в одном украинском селе и местечке.

Вас сегодня может с радостью принять только сырая украинская Земля. И она, кстати, это удачно делает уже седьмой день!

Наше будущее без вас!

Убежден, что над вами будет жестокий человеческий и Божий суд.

Гореть вам в аду. Это самое лучшее и достойное место для вашего режима и тем, кто хочет быть орками этого режима. И дай Бог, чтобы это сказанное произошло как можно скорее.

Сакральный вопрос, который вкладывался и блуждал в последние семьдесят лет в головах граждан т.н. "великого и несокрушимого СССР", как пропагандистское клише, был вопрос: "Хотят ли русские войны?"

Сегодняшний ответ на этот ритуальный для России вопрос - ясный и короткий - "хотят!"

"Хотят" и ведут эти войны в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Крыму, Донбассе... а недавно и в Нагорном Карабахе.

Названная география современных русских воин относится не к окрестности Европы – а к непосредственно европейским странам.

Интересно, по ком звонит колокол сегодня...?!!

Кстати, сегодняшняя война – это 25-я война, которую ведет Московия против Украины-Руси. Опять же война, как всегда – оккупационная и захватническая.

А теперь о главном. Россияне (опять обращаюсь к тем, кто еще думает и имеет совесть). Вы удерживаете и поддерживаете преступный режим, действующий от всех Вас и Вашего имени. Вы соучастники сегодняшнего дня и его события.

Научитесь думать!

Потом говорить. Затем нести ответственность простого человека Божия, который Господь наделил совестью и ответственностью гражданина и привел на этот мир для добрых дел.

Мы ждем, что ваша совесть и долг пробудятся и начнут громко говорить.

Это ваша обязанность.

Адресту желаю покончить со своим маниакальным безумием способом, который ему самый доступный!

Иди на х*й!

Слава Украине".

Виктор Ющенко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: войнаЮщенкоУкраинаРосcияПутин
powered by lun.ua
Виктор Ющенко
Виктор Ющенко: Почему после Грузии - Украина?
8 августа 2018, 18:00
Виктор Ющенко: Почему после Грузии – Украина?
8 августа 2016, 12:32
Разговоры с Путиным об украинской идентичности, голодоморе и взаимном примирении
23 ноября 2013, 21:15
Все колонки автора
Колонки

Экономика войны

Дмитрий Боярчук
исполнительный директор CASE Украина

Украина – полигон человечности для мира

Михаил Ткач
журналист УП

Как россия угрожает миру ядерной катастрофой

Ярослав Демченков
заместитель Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции

Как эффективно координировать волонтерскую помощь

Владислав Власюк
адвокат

Каждая минута на счету. Почему нужно срочно закрыть небо над Украиной

Кира Рудик
глава партии "Голос"

Почему Китай не поможет России

Павел Матюша
МВА HEC Paris, менеджер по стратегии в международной компании