Русские вы не "освободители" – вы чума и палачи

Моя короткая персональная записка (а скорее эмоция) адресована человеку, который никогда, на мой взгляд, не обладал настоящим мужским мужеством и достоинством.

По вышеуказанным причинам я далек от мнения, что мое слово будет понято и принято этим адресатом.

Но есть еще 140 млн. богобоязненного народа.

Поэтому я не против того, если эту мою частную почту прочтет и еще кто-то из этих 140 млн., возможно, не думающих россиян, а потому не готовых к действиям которых требует так часто упоминаемые в суе вашей церковью Бог и совесть.

Теперь по существу.

Сегодня Украина в огне и пылает с востока до запада, с юга до севера. Погибают наши детки, женщины, мужчины и самые достойные солдаты и солдатки мира.

Наш враг – московская хунта, русский фашистский режим, т.н. "русский мир", который пошел 7 дней назад оккупационной войной на мирную мою Нацию и Государство Украина.

Я ничего не хочу и не буду скрывать и буду откровенным.

Вам этого Украина никогда не простит! По крайней мере, сегодняшние поколения.

Вы – прокляты!

Вы не "освободители" – вы – чума, вы – палачи, которые приносят мучения на святую Украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской Нации и Государству.

Вас никто не зовет и никто не хочет видеть вас ни в одном Украинском доме, ни в одном украинском селе и местечке.

Вас сегодня может с радостью принять только сырая украинская Земля. И она, кстати, это удачно делает уже седьмой день!

Наше будущее без вас!

Убежден, что над вами будет жестокий человеческий и Божий суд.

Гореть вам в аду. Это самое лучшее и достойное место для вашего режима и тем, кто хочет быть орками этого режима. И дай Бог, чтобы это сказанное произошло как можно скорее.

Сакральный вопрос, который вкладывался и блуждал в последние семьдесят лет в головах граждан т.н. "великого и несокрушимого СССР", как пропагандистское клише, был вопрос: "Хотят ли русские войны?"

Сегодняшний ответ на этот ритуальный для России вопрос - ясный и короткий - "хотят!"

"Хотят" и ведут эти войны в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Крыму, Донбассе... а недавно и в Нагорном Карабахе.

Названная география современных русских воин относится не к окрестности Европы – а к непосредственно европейским странам.

Интересно, по ком звонит колокол сегодня...?!!

Кстати, сегодняшняя война – это 25-я война, которую ведет Московия против Украины-Руси. Опять же война, как всегда – оккупационная и захватническая.

А теперь о главном. Россияне (опять обращаюсь к тем, кто еще думает и имеет совесть). Вы удерживаете и поддерживаете преступный режим, действующий от всех Вас и Вашего имени. Вы соучастники сегодняшнего дня и его события.

Научитесь думать!

Потом говорить. Затем нести ответственность простого человека Божия, который Господь наделил совестью и ответственностью гражданина и привел на этот мир для добрых дел.

Мы ждем, что ваша совесть и долг пробудятся и начнут громко говорить.

Это ваша обязанность.

Адресту желаю покончить со своим маниакальным безумием способом, который ему самый доступный!

Иди на х*й!

Слава Украине".

Виктор Ющенко