Запорожский "привет" русским

Пишу из самого что ни на есть юго-восточного и русскоязычного Запорожья. Для русских, захаживающих на украинские сайты, чтобы почитать, что пишут "хохлы".

Запорожье стоит, город укреплен и готов оказать вашим преступным и сатанинским войскам "братское гостеприимство". Под ними будет гореть земля. На каждом углу. Каждый миг. Не сомневайтесь.

1 марта в Украине, несмотря на боевые действия, был проведен общенациональный опрос. Оказалось, что абсолютное большинство жителей Юга и Востока страны поддерживает президента Владимира Зеленского и украинскую армию, а также готово стрелять в русских "братьев".

24 февраля 2022 года ваше государство подписало себе смертный приговор. На вас обрушиваются беспрецедентные санкции. То ли еще будет. Вас ждет настоящая демилитаризация и натуральная денацификация. В этом тоже не сомневайтесь.

Вспоминая старый анекдот, хочется "по-братски" дать совет родителям тех, кого путинский режим вскоре может мобилизировать на "военную операцию в Украине". Пока ваши дети еще дома, пусть принимают грязевые ванны. К земле привыкать надо.

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Евгений Середа, житель Запорожья, уроженец Донецка