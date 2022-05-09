Как хотят штрафовать за использование военной формы?

Мабуть, мало хто знає, що ще з 2019 року в Україні заборонено носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців, особами, які не мають на те права.

За вчинення такого адміністративного порушення доведеться заплатити штраф від 2550 до 3400 гривень з конфіскацією такого одягу.

В умовах воєнного часу вирішили піти далі та заборонити носіння цивільними навіть схожого на військову форму одягу. Відповідний законопроєкт зареєстрував народний депутат Сергій Власенко.

Аналітичний центр Інститут законодавчих ідей проаналізував проєкт та розібрався кого, за що та як каратимуть.

За що каратимуть?

Пропонується в Законі України "Про правовий режим воєнного стану" (далі – Закон) встановити заборону носіння військової форми.

Вказано, що під час дії правового режиму воєнного стану цивільним громадянам забороняється носіння військової форми чи будь-якої іншої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману.

Відповідальність за порушення вказаної заборони буде у новій статті 186-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, як каратиме за носіння цивільними громадянами військової форми чи будь-якої іншої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману, з порушенням вимог, визначених Законом під час дії правового режиму воєнного стану.

Як каратимуть?

За вчинення вказаного адміністративного правопорушення загрожуватиме штраф від 3400 до 6800 гривень із конфіскацією відповідної форми або одягу.

Кого не каратимуть?

У Законі визначаються винятки з загальної заборони.

Так, у період воєнного стану право на носіння військової форми одягу має виключно:

Президент України;

Міністр оборони України;

військове командування;

військовослужбовці ЗСУ, Сил територіальної оборони ЗСУ та інших військових формувань;

військовозобов’язані під час проходження зборів;

резервісти, курсанти та ліцеїсти;

громадяни, які звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

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Заборона на носіння будь-якої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману, не поширюється на носіння службової, спеціальної форми в робочий час працівниками:

правоохоронних органів;

органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;

органів прокуратури.

Чому така законодавча ініціатива не може бути підтримана?

Запропоноване правове регулювання не відповідає принципу законності, сприяє виникненню корупційних ризиків та порушенню прав осіб.

Положення законопроєкту позбавлені належної юридичної визначеності. Не конкретизованим є поняття "будь-якої іншої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману". Це призведе до того, що особи не будуть чітко знати носіння якого одягу заборонене, а суб'єкт притягнення до відповідальності на власний розсуд буде визначати, нагадує одяг військову форму чи ні.

Створюється додаткова підстава для корупційних зловживань, наприклад, вимагання неправомірної вигоди задля того, щоб одяг не нагадував правоохоронцю військову форму.

Таким чином, не дотримано вимоги про те, що положення законодавства повинні бути достатньо доступними, точними та передбачуваними у своєму застосуванні. У випадку встановлення юридичної відповідальності це є неприпустимим.

Окрім того, встановлення такої заборони, коли в Україні внутрішніми переселенцями стали більше 6 мільйонів осіб є недоцільним. Більшість з них не мають об'єктивної змоги вибирати одяг, тому не зможуть виконувати вказану заборону.

Також двозначно можуть тлумачитися положення щодо випадків непоширення зазначеної заборони на носіння в робочий час службової, спеціальної форми працівниками правоохоронних органів.

Справа в тому, що перелік правоохоронних органів, який міститься у законодавстві є не вичерпним. До правоохоронних органів відносять органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки … інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Тому, з положень законопроєкту неможливо чітко визначити на кого не буде поширюватися заборона.

Як висновок

Зважаючи на виявлені недоліки, законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання. Депутатам варто зосередитись на вирішенні більш нагальних законодавчих питань, які допоможуть прискорити нашу перемогу над ворогом, а не намагатися впроваджувати заборони, які створюватимуть додаткові проблеми для без того знедолених війною людей.

Інститут законодавчих ідей продовжує аналізувати законодавство прийняте під час війни і слідкувати аби кожен закон був ще одним кроком на шляху до нашої перемоги.

Андрій Климосюк

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