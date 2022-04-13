15 дней на возвращение из-за границы или 10 лет тюрьмы: новые законопроекты

Уже більше місяця народні депутати шукають шлях, щоб змусити повернутися військовозобов'язаних та чиновників, які покинули Україну від початку війни та припинити схеми незаконного перетину кордону.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7171, який встановлював кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону у військовий час та звільняв від відповідальності тих, хто повернеться протягом десяти днів. Однак через те, що кримінальний закон не має зворотної дії у часі, такий механізм не міг би повернути втікачів. Припускаю, що саме тому від ідеї прийняття цього законопроєкту відмовилися.

Натомість депутати пішли далі та зареєстрували законопроєкт, який зобов'язує повернутися й тих, хто цілком законно перетнув кордон і зараз перебуває не в Україні.

Окремим законопроєктом встановлюється кримінальна відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану.

Серед авторів обох законопроєктів є член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський та голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас. Тому законодавчі ініціативи мають реальний шанс бути ухваленими у найближчий час.

Аналітичний центр Інститут законодавчих ідей проаналізував законопроєкти №7265 і №7268 та розібрався з усіма деталями запропонованого механізму.

Повернутись мають усі

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс (КК) новою статтею 337-1, яка встановлює відповідальність за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну без поважних причин після введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях особою, яка згідно з законом підлягає призову на військову службу під час мобілізації, іншої особи, яка відповідно до закону зобов’язана повернутись в Україну із-за кордону.

Запропонована стаття є бланкетною та відсилає до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", нова стаття 10-1 якого встановлюватиме обов'язок у разі введення воєнного стану повернутися в Україну.

Такий обов'язок поширюється на:

осіб, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

членів Кабінету Міністрів України;

керівників органів державної влади та їх заступників;

народних депутатів України;

сільських, селищних, міських голів;

працівників правоохоронних органів;

суддів;

прокурорів.

Вказано, що у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану вказані особи за відсутності поважних причин зобов’язані повернутися в Україну.

Такими поважними причинами є:

заборона на виїзд з країни перебування;

стихійні лиха, катастрофи, аварії;

відрядження;

перебування на стаціонарному лікуванні;

інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Не пізніше, ніж через п’ятнадцять днів з дня набрання чинності законопроєкту повинні повернутися ті, хто зараз перебуває за кордоном. Набере чинності закон на наступний день після його опублікування.

За неповернення у 15-денний строк зазначених осіб, їм загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Варто зазначити, що обов'язок поширюється на призовників, які на абсолютно законних підставах перебувають за кордоном. Оскільки Україна посідає 8 місце за кількістю емігрантів, це торкнеться мільйонів чоловіків у віці від 18 до 60 років, які навчаються, працюють чи живуть за кордоном.

Чи сприятиме загроза такого суворого покарання їх поверненню або ж навпаки вони будуть шукати шляхи отримати громадянства іншої країни питання риторичне.

Обов'язок повернутися в Україну за 15 днів стосуватиметься, не лише чоловіків, а й жінок. Тому, будуть повинні повернутися, наприклад жінки судді чи прокурорки.

Варто звернути увагу на недосконалість положень, які позбавляють пропоновану статтю КК належної юридичної визначеності. Це стосується невичерпності переліку поважних причин неповернення в Україну, які визначені в згаданій статті 10-1 Закону.

Формулювання "інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування" може трактуватися по-різному. Наприклад, на чиєсь переконання, такою обставиною може бути відсутнє пряме авіасполучення між країнами. На практиці, такі "інші обставини" будуть визначатися правоохоронними органами на власний розсуд у кожному конкретному випадку, що сприяє корупційним ризикам.

Втікачів за ґрати

Іншим законопроєктом №7268 пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 332-3, яка складається з 3 частин.

Кримінальна відповідальність загрожуватиме за перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості або з приховуванням від прикордонного контролю.

За частиною 1 за вказані діяння каратимуться призовники, тобто особи, які згідно з законом приписані до призовної дільниці.

Призовник, який, наприклад, перетнув державний кордон сховавшись в багажнику авто буде покараний штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Частина 2 встановлює відповідальність за вказані діяння для військовослужбовців та військовозобов’язаних, резервістів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Таким чином заборона поширюватиметься і на чиновників, визначених в ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції", до яких відносяться депутати, державні службовці, судді, поліцейські тощо.

За вчинення цього злочину, вказаним особам загрожуватиме позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Частина 3 каратиме за дії, передбачені частинами першою або другою, вчинені повторно або групою осіб або службовою особою з використанням службового становища.

За це загрожуватиме позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такої.

Як висновок

Таким чином, народні депутати запропонували нові, більш суворі механізми повернення громадян на територію України у час війни. Наскільки виправданим є такий радикальний підхід, важко прогнозувати, як і важко спрогнозувати дії ворога.

Невідомо чи буде реальна необхідність у поверненні сотень тисяч, а то й мільйонів військовозобов'язаних, які живуть та працюють за кордоном, зважаючи на рекордні суми коштів, які перераховують в Україну трудові мігранти.

У будь-якому випадку, положення законопроєкту потребують доопрацювання задля дотримання принципу юридичної визначеності та запобігання порушенню прав громадян.

Водночас, встановлення кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану є вимушеним та потрібним кроком, який відіб’є будь-яке бажання втікачів покидати країну.

Інститут законодавчих ідей продовжує аналізувати законодавство прийняте під час війни і слідкувати аби кожен закон був ще одним кроком на шляху до нашої перемоги.

Андрій Климосюк

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