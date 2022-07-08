Ключевой темой бизнес-сообщества продолжает быть План восстановления и развития Украины. Но для того, чтобы правильно спланировать путь к желаемой цели, мы должны дать четкий ответ на вопрос: какую экономику мы строим?

Начну с конца. Наша главная задача – сделать тройной скачок от переходной экономики (4 тысячи долларов ВВП на душу населения в год) к развивающейся экономике (12 тысяч долларов ВВП на душу населения в год). И, что самое важное, пройти этот путь примерно за 10 лет, то есть за половину поколения. На практике это означает создание украинского экономического чуда – рост на уровне 7% ВВП ежегодно на длинном промежутке времени.

Почему это важно? Потому что только экономический рост позволяет государству выполнить свою социальную миссию – создать равные возможности развития для всех украинцев, обеспечить современное образование, качественную медицину, развитую инфраструктуру и абсолютную безопасность для граждан.

А откуда берется экономический рост? Конечно же, из экономической свободы.

Экономическая свобода начинается там, где заканчивается государство. Пример Советского Союза обосновывает, что правительство и бизнес стоят на противоположных сторонах экономической оси. Большое государство вытесняет бизнес, делает его маленьким, и наоборот: чем меньше государство, тем большую часть экономики занимает частный сектор.

Достижение оптимального размера государства

Первый шаг к экономическому росту – достижение оптимального размера государства.

Кто определяет оптимальный уровень? Ответ находим в современной экономической истории: в ХХ веке быстрее всего "росли" государства, которые перераспределяли через бюджет не более 20-25% ВВП.

ВВП – валовой внутренний продукт – это сумма всех товаров и услуг, создаваемая экономикой за единицу времени (календарный год). Соответственно, все, что государство накапливает налогами и сборами (а дальше – тратит), можно измерить как процент к ВВП. Это называется фискальный процент ВВП. В Украине он составлял до войны 40-45% в разные годы, в США – 25-30%, в Китае – вообще лишь 10-11% в годы безумного экономического роста.

Научно доказан факт: чем ниже фискальный процент ВВП, тем выше экономический рост.

Считаю, что, несмотря на войну, уже с 1 января 2023 года мы должны сократить фискальный процент ВВП в Украине с 45% до 30%, а дальше в течение 10 лет уверенно двигаться к его дальнейшему сокращению и достигнуть 20% в 2032 году.

Всем сторонникам марксизма-ленинизма скажу: уменьшение размера государства неизбежно генерирует рост. Поэтому, как ни странно, более низкие ставки налогов в итоге приводят к большим доходам государства.

Для достижения оптимального размера государства необходимо начать с либеральной налоговой реформы, принять либеральный трудовой кодекс (отдельные его элементы мы уже ввели на военное время), а также провести большую реформу социальных выплат на основе единого цифрового реестра.

Экономическая диверсификация благодаря малому и среднему бизнесу

Второй шаг – экономическая диверсификация благодаря малому и среднему бизнесу.

Советское наследие для Украины – это промышленные гиганты, каждый из которых давал работу десяткам тысяч человек. Но во время войны эти компании оказались наиболее уязвимыми. Их легче поразить ракетами, авиабомбами и прицельными ударами. Мариупольский меткомбинат имени Ильича, "Азовсталь", Авдеевский коксохимический завод, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, "Антонов" – эти названия звучат в новостях вместе с сообщениями о разрушениях в результате войны.

Какая альтернатива? Структура экономики, где основной вклад в ВВП делает малый и средний бизнес (МСБ). По такому пути идут Польша, Чехия, Великобритания, США.

В бедных странах вклад МСБ в ВВП составляет 18-20% (30-35% всех занятых в экономике). А в состоятельных странах МСБ составляет более 60% ВВП и более 70-75% всех занятых.

Что же в Украине? У нас тоже вклад МСБ в экономику – более 50%. Но, во-первых, это в основном из-за "ползучей" деиндустриализации в течение 30 лет независимости. Во-вторых, почти весь этот объем составляют средние предприятия. На долю микропредприятий приходится всего 6-7% ВВП, а малых – 17-19% ВВП.

Что нужно для массового развития предпринимательства от государства? Об этом следующие шесть шагов.

Свободная регуляторная среда

Третий шаг – свободная регуляторная среда.

Чтобы Украина стала настоящим местом экономических возможностей, нужно осуществить дальнейший переворот в коллективном сознании относительно роли государства.

Мы 70 лет жили в условиях тоталитаризма, где государство имело монополию на предпринимательство. Бизнес был возможен, только если его разрешили чиновники. Но ведь это противоречит всей истории нашего цивилизационного развития.

Свободные люди на наших землях привыкли работать, зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Так давайте откажемся от практики тотальных разрешений, лицензий, согласований.

Мы предлагаем философию Свободной степи, когда предприниматель может делать все, что не нарушает свободы других людей и не подвергает общество опасности.

Правительство начало масштабную дерегуляцию даже в условиях войны. Мы перевели более 500 разрешительных процедур в декларативный принцип – предприниматель просто сообщает, что отвечает всем существующим требованиям, и может работать.

На самом деле, необходимо двигаться дальше и продолжать либерализацию. Действующий закон предусматривает только 5 видов разрешительных документов, а в реальности их 14. Нужно отменить большинство этих разрешений и лицензий как таковых. Вернуть здравый смысл в отношениях государства и бизнеса. К сожалению, большинство этих лицензий и разрешений не выполняют свою главную роль – не делают жизнь людей в Украине более безопасной и защищенной.

Для большинства предприятий можно предоставить выбор – продолжать терпеть визиты пожарных инспекторов и инспекторов Гоструда или заменить их соответствующими страховками и работать со службами контроля частных страховых компаний. В условиях капитализма наиболее серьезная ответственность – деньгами.

Верховенство права

Четвертый шаг – главенство права.

Безопасность работы в стране имеет две составляющие: внешнюю и внутреннюю. Внешнюю безопасность нам обеспечивают ВСУ, мы им благодарны за возможность жить и работать в Украине. И это публичный консенсус.

Мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее такой же консенсус был в отношении украинской судебной и правоохранительной системы. Чтобы предприниматели верили в возможность честно защитить свои права.

Что мы можем сделать? В долгосрочной перспективе продолжение судебной реформы и реформы правоохранительных органов.

С 24 июня у нас появился мощный ориентир – требования ЕС по членству.

На самом деле статус кандидата в члены ЕС для Украины означает очень много: нам не нужно больше придумывать украинскую модель работы судов и правоохранительных органов – можем без колебаний взять европейскую модель и воплотить ее в жизнь. Это не всем нравится, но без этого наше европейское будущее невозможно.

Есть еще один путь, более короткий – использовать опыт Казахстана и позволить украинским предпринимателям использовать британское право в отношениях между собой и с государством Украина. Для этого нужны изменения в Конституцию, но они того стоят. У противников инвестиций в Украину станет на один весомый аргумент меньше, также придадим больше уверенности бизнесам, которые здесь уже работают. Британцы – наши друзья и, думаю, с удовольствием нам помогли бы.

Экспортная модель роста

Пятый шаг – экспортная модель роста.

До войны мы вышли на экспорт в размере 35% ВВП. Можно наращивать и дальше – примерно до 50%. Но у нашего экспорта есть один большой недостаток – 75% составляет сырье. Жаль, но для целого ряда более развитых стран мы являемся сырьевым придатком. Мы им продаем пшеницу по 350 долларов за тонну, а они нам – iPhone по такой же цене, но за штуку.

Нам по силам изменить тренд, развить промышленную переработку и изменить доли ровно наоборот: экспортировать 75% готовых продуктов и услуг и только 25% – сырья.

Добавлю еще пару цифр: Украина и Канада за 2020 год экспортировали примерно одинаковое количество тонн сельхозпродукции – по 74-75 миллионов тонн. Однако экспорт из Канады стоил 55 миллиардов долларов США, а из Украины – всего 22 миллиарда долларов США, или в 2,5 раза меньше.

Блокировка морских портов неизбежно толкает нас к уменьшению физического объема экспорта. Однако у нас есть шанс не потерять в деньгах или даже прирасти – экспортировать переработанную продукцию.

Например, если граница может пропустить только одну тонну любого груза, то тонна железной руды даст нам 150-200 долларов США выручки, тонна металла из этой руды – 1,8-2 тысячи долларов США, а тонна машиностроительного оборудования из этого же металла – 10-12 тысяч долларов США.

Для массового развития переработки существует только один способ – интенсивные капитальные инвестиции.

Интенсивные капитальные инвестиции в промышленность

Шестой шаг – интенсивные капитальные инвестиции в индустрию.

Есть несколько теорий экономического роста. Наиболее современная – модернистская. Ее автор – гарвардский экономист Роберт Солоу. За эту работу он получил Нобелевскую премию.

Красота модели Солоу – в ее простоте. Он доказал, что экономический рост имеет 3 составляющие: объем капитала, объем труда и общий фактор производительности (уровень технологий, инновации и качество управления).

Для экономик с низким уровнем накопления главных средств капитал имеет решающее значение. Это совершенно логично. Чтобы увеличить объем производимой продукции, нужно больше современного оборудования.

С 2000-х годов в Украине ежегодный уровень капитальных инвестиций составляет 11-20% ВВП. В Китае во время его грандиозного роста – 50% ВВП. Для скачка Украина должна поддерживать капитальные инвестиции на уровне 35% ВВП не менее 5 лет подряд. В деньгах это 70-80 миллиардов долларов ежегодно.

Традиционно есть три источника капитальных инвестиций: собственные средства национальных предприятий, кредиты и прямые иностранные инвестиции. Собственные средства и кредиты в основном и обеспечивали те капитальные вложения, которые Украина имела в прошлом. Поэтому без прямых иностранных инвестиций выполнить эту задачу практически невозможно. Более того, нам нужны инвестиции уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, но их сдерживают военные и политические риски.

Мы предлагаем два решения.

Первое – увеличение кредитования украинскими банками на основании государственных гарантий. Готовим решение предоставить украинские государственные гарантии разрушенным предприятиям для привлечения банковских кредитов на возобновление работы. Это даст максимальный эффект. Люди, опыт, навыки продаж есть, восстанавливай производственные мощности – и можешь работать.

Второе решение – государственные гарантии стран Большой Семерки и ЕС на инвестиции в Украину.

Например, французские компании могли получить государственные гарантии Франции от военного и политического риска для открытия предприятий в Украине. Партнерами для французских инвесторов могли бы выступать украинские компании на 20-25% участия, обеспечивая местную координацию. Гарантии должны покрывать военный и политический риск (французское правительство выплачивает инвестору компенсацию в случае потери актива). В свою очередь, если французское правительство вынуждено выплатить деньги по гарантии, оно получает первоочередное право компенсации этой выплаты конфискованными активами РФ.

Именно такое предложение по государственным гарантиям наша команда повезла на конференцию в Лугано. Договорились с ЕБРР и Международной финансовой корпорацией совместно разработать конкретный механизм и начать переговоры с правительствами-партнерами.

Наша амбициозная цель – государственные гарантии в размере 0,2% ВВП каждой страны из Большой Семерки и ЕС на протяжении 5 лет – это ориентировочно 100 миллиардов долларов ежегодно. По сути, в этом и есть основная идея экономической части плана Маршалла для Украины, которую предложило Министерство экономики.

Развитие сухопутной логистики в Европу

Седьмой шаг – развитие сухопутной логистики в Европу.

Необходимо создать мощности экспортной логистики – ориентировочно 200 миллионов тонн автомобильным и железнодорожным транспортом.

До войны Украина экспортировала 170 миллионов тонн грузов, из них 117 миллионов тонн морем. Очевидно, что сейчас, когда порты заблокированы, нужна альтернатива. Но, учитывая наш стратегический ориентир на экспортно-ориентированный рост, новые логистические мощности дадут толчок торговле с ЕС даже после открытия портов, когда мы победим в войне России против нас.

О финансировании таких проектов вдоль украинской границы договорились в Лугано с ведущими международными финансовыми институтами.

Для каждой открытой экономики огромное значение имеет стоимость логистики. До войны украинские предприятия платили за автоперевозки в Европу в среднем до 1 евро за километр. Сейчас цена выросла вдвое из-за шокирующего спроса.

Уменьшает цену перевозки увеличение пропускной способности пунктов пограничного и таможенного контроля, скорость таможенных процедур, наличие предложения транспорта. Соответственно, это и есть наши приоритеты.

Правительство договаривается с нашими европейскими соседями о новых пунктах пропуска и большем количестве таможенников на их стороне (с украинской стороны мы достигли максимально возможной скорости, поэтому ограничением является пропуск автотранспорта и вагонов нашими европейскими партнерами).

Сокращение размера государства в экономике из-за массовой приватизации

Восьмой шаг – дальнейшее сокращение размера государства в экономике из-за массовой приватизации.

Украина все еще владеет 3500 государственными предприятиями. Причем более 1800 из них годами не ведут деятельность. Еще часть более или менее нормально работали до войны, но сейчас испытывают значительные трудности.

Переход государственных предприятий в частную собственность через приватизацию – это еще один толчок к экономическому росту.

Каждый объект – это потенциальная площадка для создания нового производства или сохранения существующего (если есть что сохранять).

Надеяться, что государство сможет самостоятельно справиться с проблемами этих предприятий, довольно сложно. У частного владельца больше гибкости, он может обеспечить необходимую скорость принятия решений и их выполнения, что в данных условиях наиболее важно.

В конце мы должны получить небольшое количество мощных государственных предприятий большого размера, которые либо являются монополиями (как Администрация морских портов Украины, владеющая причальными стенками, "Укрзализныця"), либо выполняют социальную функцию (как "Укрпочта", доставляющая пенсии во всех уголках Украины).

Развитие социальной сферы через государственно-частное партнерство

Девятый шаг – развитие социальной сферы через государственно-частное партнерство.

Государство все еще продолжает управлять десятками тысяч объектов социальной сферы – например, учебными и медицинскими заведениями.

Учитывая масштабы разрушения объектов социальной инфраструктуры в результате войны, их восстановление на средства государства может длиться долго. Значительно более быстрый путь – ГЧП.

На условиях государственно-частного партнерства частный партнер получает государственное или коммунальное имущество в состоянии "как есть", проводит за свой счет ремонт и делает объект современным, использует его по назначению для возврата своих инвестиций, а затем передает объект в качественном состоянии обратно в государственную собственность.

Несмотря на значительное совершенствование законодательства в сфере ГЧП в последние годы количество фактически переданных объектов на условиях ГЧП частным партнерам незначительно. Одна из причин – очень долгий срок подготовки проекта, согласно существующему закону – до 2-х лет.

Учитывая войну, продолжающуюся на нашей территории, нужно двигаться очень быстро. Соответствующие изменения в закон о ГЧП уже подготовлены, и новый качественный проект закона Украины зарегистрирован в Верховной Раде. Думаю, скоро он будет принят.

Наши коллеги из Офиса президента, Минрегиона и областных администраций уже создают электронный каталог объектов, нуждающихся в восстановлении – он и будет служить своеобразным источником предложений инвесторам для участия в ГЧП.

Military-tech и военные технологии

Десятый шаг – инновационный прорыв благодаря military-tech и военным технологиям.

Нужно признать, что дата завершения войны нам пока неизвестна. Мы все рассчитываем на победу как можно быстрее, однако враг не сбавляет темпы и продолжает нас атаковать. Итак, возможно, ситуация в Украине в течение определенного времени будет напоминать Израиль. Для самозащиты необходимо позаимствовать израильский опыт развития милитаристских технологий и военных стартапов.

Израиль имеет самый высокий в мире уровень затрат на R&D (Research and Development) – 4,5% ВВП. И именно такие венчурные инвестиции являются залогом его силы.

Небольшой по размерам Израиль стал военной силой №1 на Ближнем Востоке. К факторам его успеха, кроме инвестиций в R&D, входит ставка на частные оборонные компании, работающие в тесном сотрудничестве с государственными оборонными гигантами, трансфер оборонных технологий от мощных иностранных партнеров, ставка на товары двойного назначения, которые также можно экспортировать.

Это все мы можем делать и в Украине. Наконец, очевидно, что главная задача нашего оборонно-промышленного комплекса – обеспечить нас достаточно мощным оружием.

Итоги

Подведем итоги. Война – самое большое горе, которое постигло Украину за последние десятилетия. Но наше будущее зависит только от нас самих. Героизм Вооруженных сил Украины дает нам возможность рассуждать о будущем. Каким оно будет?

Вижу Украину с быстрой и гибкой предпринимательской экономикой, которая готовится совершить главный скачок во всей своей новейшей истории. Скачок от страны с переходной экономикой к стране с развивающейся экономикой (от 4 тысяч до 12 тысяч долларов ВВП на душу населения).

Мы называем этот скачок тройным. Почему? Первый скачок – к оптимальному размеру государства (с 45% до 30% ВВП). Второй скачок – к стремительному предпринимательскому развитию на основе МСБ. Третий скачок – в капитальные инвестиции (с 15-20% до 35% ВВП на протяжении не менее 5 лет).

Этот тройной скачок может обеспечить нам рост в размере не менее 7% ВВП ежегодно в течение 10 лет.

Поначалу это просто сделать за счет низкой базы текущего года. Но дальше все будет зависеть от того, насколько сильно мы оттолкнемся от нашего статуса-кво. Однако, если это удастся, весь мир признает, что в Украине произошло новое экономическое чудо. А тогда уже экономический рост будет идти вверх по спирали. И никто не сможет его остановить.

В последние недели по всему миру появился наш новый девиз: Bravery – Смелость. Так давайте найдем в себе смелость совершить этот скачок!

Юлия Свириденко

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