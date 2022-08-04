Белорусская карта, или "Откуда на Беларусь готовилось нападение"

Как только Лукашенко из председателя колхоза превратился в диктатора, он подверг опасности не только себя, но и весь белорусский народ, сделав его заложником непредсказуемой авторитарной политики.

Возможно, для белорусов с его приходом к власти это было не слишком заметно. А для многих – на фоне флера крепкого хозяйственника, умеющего перебирать картошку, строить дороги и обещающего стабильность, – ностальгирующих по СССР – вообще не понятно.

За годы своего правления Лукашенко утратил не только легитимность, но и субъектность.

Его катастрофическая зависимость от Путина дорого обходится белорусскому народу, который рано или поздно вырвется из плена "братских объятий".

Но настоящую цену еще предстоит заплатить.

В условиях автократии мирная и легитимная передача власти невозможна, а в белорусском варианте еще и не выгодна России.

Поэтому режим Лукашенко все больше напоминает кукольный театр, главную куклу в котором дергают за веревочки в Москве. Да уже и там подумывают, на кого его заменить или отправить в утиль.

Реплики и заискивания Лукашенко перед московским кукловодом говорят о серьезной обеспокоенности за свою жизнь, а возможно, и жизнь своих близких. В такой ситуации решения и действия будут лишены политической логики и продиктованы инстинктами загнанного в угол зверя.

Единственный шанс для него спастись – это как раз договориться с Западом о личных гарантиях в случае выхода из войны, передаче власти "правительству народного доверия" и назначении демократических выборов. Но скорее всего он им не воспользуется.

По сути, утилизация Лукашенко и его режима уже началась. Война только ускорит эти процессы .

Белорусская армия, участвовавшая в разгрузке эшелонов с русскими убитыми и ранеными, не понаслышке знает цену участия в этой войне. Любые потери будут для нее существенными и приведут к серьезному общественному резонансу, недовольству и нарастанию сопротивления внутри страны.

95% белорусов считают, что их армия не должна вступать в войну против Украины.

"Отношение белорусов к войне России в Украине остается негативным. Мы видим, что постепенно происходит плавление поддержки России.

Уменьшается количество людей, которые считают, что необходимо поддерживать действия России (с 28% в марте до 23% в июне 2022 года). А людей, которые считают, что Беларусь должна принять участие в военных действиях на стороне России, не много – 5%", – говорит директор "Белорусской инициативы" Chatham House.

Втягивание армии Беларуси в активную сухопутную фазу войны наводнит страну оружием и поднимет партизанское движение против режима.

Лукашенко получит радикальную вооруженную оппозицию, готовую идти до конца по свержению самопровозглашенного президента. Здесь особую роль могут сыграть белорусские добровольцы, которые уже воюют против России на стороне Украины.

Российская армия вместо союзника получит второй фронт, диверсии в тылу и доступ в глубь страны. Эффект будет похлеще, чем от вступления Финляндии и Щвеции в НАТО.

Лукашенко не только подверг Беларусь оккупации с стороны России и втягиванию в войну с Украиной, но и готов участвовать в дальнейших провокациях против Украины и европейских стран-участников НАТО . Такие действия планируются с целью нарушения цепочек снабжения украинской армии современными западными вооружениями.

Россия может использовать марионеточный режим для нанесения удара в том числе тактическим ядерным оружием с территории Беларуси, "передав" эти вооружения армии Лукашенко.

Фактически сбылась голубая мечта Лукашенко, и он получил добро от Путина на "приобрететие" такого оружия.

На аэродроме Зябривка уже находится ракетный дивизион Искандеров-М, способный выполнять такую задачу. Скорее всего, данная игра имеет ментальную задачу запугивания Запада и до реального применения оружия массового поражения не дойдет. Но сама по себе риторика не должна оставаться без внимания и реакции НАТО.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин заявил, что в случае "провокаций Запада" белорусские силы нанесут удары прежде всего по инфраструктуре Польши.

Не надо объяснять, что "провокации Запада" создадут сами Вооруженные силы Беларуси под руководством РФ.

Ответ Польши и НАТО в эпоху сверхточных вооружений может включать военные объекты на территории Беларуси без прямого военного вмешательства для нейтрализации видов используемого оружия.

Кроме того, Украина не будет иметь ни одного сдерживающего фактора от проведения высокоточных ударов по военной инфраструктуре Беларуси.

Поэтому нападение на Беларусь готовилось из администрации президента, по адресу г. Минск, ул. Карла Маркса, 38.



Виктор Прошкин