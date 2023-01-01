Нация трехсотых. С войны с чувством вины

Новорічно-різдвяна стрічка в Фейсбук не тішить. Хтось святкує в бліндажі, хтось в знеструмлених містах, хтось на чужині, а хтось – вперше без батька, сина, коханого чоловіка.Суцільний сум.

Із поверненням до цивільного життя я усвідомлюю, що відтепер і на десятиріччя – ми нація трьохсотих, зранених війною, скалічених фізично і морально. Незалежно від того, були ми безпосередньо на бойових чи ні.

Одразу після дембеля я зустріла в Німеччині, де увесь цей час перебували мої діти, приятельку, яка свого часу відслужила 8 місяців в Іраку. Там їй доводилося приносити матері рештки дитини у відрі – після бомбардування школи, яку за кілька днів до того її ж підрозділ урочисто і відкривав. Так от, у перші ж дні мого ДМБ (те саме, що демобілізація – ред.) вона сказала: я була і у твоїй шкурі, і у шкурі твоїх рідних – зараз у Німеччині. І я не знаю, де мені було складніше. Там чи тут. Тож готуйся це прийняти.

Після демобілізації мене очікував "сюрприз". Це в моїй уяві я була звісно не героєм, але середньостатитичним штабним офіцером Збройних сил, які стоять на захисті України. Я не була на передовій, але на мою щоденну роботу – евакуація загиблих – мало б хто зголосився.

Процес опізнання тіла. Харків всі фото надала авторка матеріалу

Демобілізований військовий потребує хоча б нетривалої реабілітації, щоб мати змогу повернутися до мирного життя. Адже симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР) починають різко проявлятися саме з моменту звільнення.

Виконуючи свої обов’язки "чорного тюльпана", я жодного разу не заплакала – ні коли мені привезли тіло командира, вкритого опаришами і розкладеного до невпізнаваності; ані коли збирали по моргах побратима по шматках.

Напевно, наша психіка влаштована так, щоби не підкачати у відповідальний момент і не завадити виконанню завдання за призначенням.

Організація прощання в підрозділі. Харківська область

– Ти як?

– Норм.

Це було моя стандартна відповідь на питання про мої справи для близьких.

– Я не хочу, щоб ти відповідала "НОРМ", якщо ти НЕ НОРМ! Ти не всесильна, як би не хоробрилася! Я хочу, щоб ти близьким людям відповідала чесно! Інакше буде кінець тобі.

Так вже у сотий раз прочитавши моє "норм" вибухнула подруга-психолог.

Я знаю, що я не норм. Але чи дійсно ви хочете це знати?

Ритуал поминання загиблих. Харківська область

Прощання з загиблими побратимами в моргу

Нам і справді здається, що ми норм. Хоч і залипаємо, бачимо жахи або втрачаємо сон. Або весь час спимо.

Вже у мирній обстановці пружина розтискається – і весь стрес виходить назовні. І тут би залізти під теплу ковдру, зануритись у своє горювання та перепрожити свій біль, щоб хоч якось звільнитися від нього. Виплакати відро сліз.

Проте реальність, яка очікує військового на дембелі, це повний когнітивний дисонанс.

нерозуміння родиною пережитого нами досвіду та отриманих травм;

необхідність швидко включитись в побут і роботу, взяти відповідальність;

психологічна травмованість самої ж родини та оточення загалом.

Насправді лише психологи зможуть розібратись, хто із нас більше травмований – ми, військові, або ж родини, які нас чекали.

Ми, хто бачив смерть на власні очі у всіх її проявах, або ті, кому решту життя миритись із загибеллю рідних.

Хоча мого побратима, який дві години бою просидів в окопі, засипаний грунтом внаслідок вибуху, навпроти тіла свого друга, якому відірвало голову, довелося прив’язувати до ліжка у 17-й психіатричній лікарні міста Харкова.

Прощання з загиблими побратимами

Я бачила дітей в сльозах, яких не забрати від труни батька; бачила дружин, яких не підняти з колін перед могилою коханого. Як загоїти їх рани?

Більше півсотні дітей залишилось сиротами лише в нашому батальйоні. Як це вплине на їхнє подальше життя?

Днями бачила фото дитини, яка спить із фліскою загиблого батька. Пам’ятаю ніч, коли він намагався вийти з оточення… а тіло його змогли забрати з поля бою лише за чотири місяці – після деокупації Харківщини. Він точно у Вальгаллі, а от четверо його дітей… Що буде з ними?

Діти, це окрема тема цієї війни. Вже є дослідження і дуже імовірно, що всі наші діти травмовані – постійними сиренами, уроками у бомбосховищах, тривожними новинами, сльозами батьків.

Цього тижня знайомі школярки, які пережили окупацію Ірпеня і влучання ракети у їхній будинок, руїни якого заблокували підвал, в якому вони переховувались, шокували похилу німецьку пару, яка їх прихистила. Побачивши гелікоптер зблизька, вже у мирній обстановці, дівчата в жаху впали на підлогу, закривши голову руками.

Зруйнований міст в Куп’янську Харківської області

Мій давній знайомий лікар розповів, як його десятирічний похресник, якого дивом вивезли із Бучі – під обстрілами та переступаючи мертві тіла – приїхав на захід України та на ранок відрізав голови усім котам на подвір’ї. І це не поодинокий випадок божевілля у дітей від побаченого і пережитого.

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Значна частина України пережила, і досі переживає окупацію. Потерпає від обстрілів та гуманітарної катастрофи. Десятки тисяч сімей розірвані між країнами. Що буде з нами надалі? Коли переможемо – як загоїмо ці травми війни?

Мої діти, які не бачили мене дев’ять місяців війни і не знали, чи побачать мене знову – як це відобразиться на їхній психіці в майбутньому? Що пам’ятатимуть вони про цю війну?

Наша підбита евакуаційна машина на дорозі життя в Дементіївці Харківської області

І під час служби, і зараз після демобілізації я відчуваю гостру провину за те, що обрала війну, а не дітей. Але поки не можу покаятись в цьому, і якби була змога повернути час назад, мій вибір був би тим самим. Бо кожний із нас робить свій внесок в перемогу – тим, що вміє найкраще.

Травма не оминула жодного із нас. Відтепер ми нація "трьохсотих" різного ступеня важкості. Це стосується і військового, і цивільного населення; тих хто залишився, і тих хто виїхав з країни. Але ми маємо вірити, що ми все здолаємо і перемога буде за ними.

Ірина Сєргєєва