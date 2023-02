Российская армия не перестает быть посмешищем в течение года войны в Украине

Вже на четвертий день війни в росіян перехопило подих. У цій війні з російського боку немає ніякої витонченості – це звичайна різня.

Недосвідчені російські солдати буквально потрапляли в "м'ясорубку". У відчаї офіцери вдавалися до класичних рішень, почерпнутих з практики легендарного російського "парового катка", який своєю вагою мав розчавити Україну. Можна з упевненістю стверджувати, що цей задум – "голий".

Ще рік тому російська армія вважалася однією з найпотужніших сил у світі. Чари розвіялися, коли вони почали війну в Україні. Їхні дії станом на сьогодні можна розділити на чотири фази, причому де-факто результатом є те, що росіяни дедалі більше обмежують масштаби своїх "операцій".

Виявилося, що російська армія – це розсадник дилетантів, невігласів і нездар. Але давайте почнемо з самого початку.

У перші дні війни, аж до відходу з півночі України, все вказувало на те, що агресори планують окупувати все Задніпров'я, а також Київську, Херсонську, Миколаївську, Одеську області.

Безпосередньо перед тим, як здійснити наступ, росіяни зібрали понад 100 батальйонних тактичних груп – загалом близько 200 000 військовослужбовців. Вони завдали удару на чотирьох основних напрямках.

Росіяни здійснили удар за всіма правилами сучасної тактики ведення війни, намагаючись повторити операцію "Буря-33", коли радянські десантники знищили афганські центри влади і вбили президента Хафізуллу Аміна.

Фактично, операція США в Іраку 2003 року була схожою, коли бронетанкові взводи за лічені дні нейтралізували основні сили армії Саддама Хусейна.

Хоча росіянам вдалося проникнути досить глибоко, вони не повторили успіхів радянського спецназу й американської армії.

"Спочатку росіяни використали невелике угруповання спецназу, яке прибуло на місце гелікоптерами. Цей елемент спрацював як модель. Я б побажав самим військам НАТО такого хірургічного початку операції", – каже Бартломей Кухарський, аналітик Групи військових досліджень та аналізу, в інтерв'ю для "Wirtualna Polska".

"Проблема виникла пізніше – десантники повинні були отримати підтримку з повітря, а також підкріплення – 200 людей не змогли утримати аеродром, і десантування батальйону десантників з 76-ої московської дивізії було зупинено. З моменту прийняття рішення про самостійне утримання аеродрому "Гостомель" спецназівцями, бій почав нагадувати з українського боку народне гуляння на тему "хто більше росіян звалить"", – оцінює Кухарський.

Кремль спланував коротку акцію. Бойовим групам російських бригад, які увійшли в Україну, надали боєприпаси і паливо – разом з колонами рухалися танки, бронетранспортери і самохідні артилерійські установки.

Однак на численних відеозаписах і фотографіях не було видно, що в тилу формуються колони матеріально-технічного забезпечення. Вони почали формуватися лише на третій день, коли стало очевидно, що танки зупинилися. На цей момент стало зрозуміло, що план провалився.

"Причин невдачі було так багато, що, озираючись назад, можна вважати, що було би справжнім дивом, якби росіяни досягли успіху", – зазначає Томаш Єдрухов, кореспондент TVP, який живе в Україні з 2021 року і безпосередньо бачив, як росіяни відступали з Києва.

"Не спрацювало найголовніше, тобто філософія нападу – самозакохані російські командири не допускали іншого варіанту, ніж той, який вони запланували – тобто що українська армія буде паралізована страхом і безнадією, в результаті чого солдати просто здадуться в полон.

Тут також важливо вказати на певну недбалість з боку командирів, яка була прямим наслідком неправильної інтерпретації розвідувальної інформації, яку вони мали", – додає наш співрозмовник.

Насправді причини поразки на першому етапі війни варто шукати в тому, що сталося кількома роками раніше – під час підготовки удару.

Розвідка переконувала керівників і громадськість, що українці зустрінуть росіян "як визволителів" і самі долучаться до "повалення фашистської влади".

Виявилося, що ніхто не зустрів агресорів квітами. До того ж, українці чудово знали, що планують росіяни.

"Цілком імовірно, що Україна мала розвіддані, надані НАТО і особливо американцями. У них був час підготуватися", – зазначає Якуб Лінк-Ленчовскі, видавець інтернет-журналу "MILMAG", та додає: – Крім того, українці мали розширену армію з солдатами, які воювали з Росією з 2014 року. Як наслідок, вони знали ворога і не втрачали голови під час регулярних боїв.

Україна мала і досі має відносно розвинену, багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка значно переважала російські військово-повітряні сили в перші дні війни".

Вже на четвертий день війни росіянам перехопило подих, і вони були змушені зупинити наступ на кілька годин.

На п'ятий день можна було з упевненістю сказати, що "король був голий".

Російські командири робили помилки, які притаманні школярам. Солдати демонстрували величезні недоліки у підготовці.

Логістика провалилася майже по всій лінії – у них закінчилося вже згадане пальне і навіть боєприпаси. Але найбільше бракувало провізії.

Досить швидко їм довелося змінити тактику, і незабаром, через відсутність прогресу і належного постачання, вони відійшли з Полісся і Києва. Незважаючи на поразку, вони дійшли висновку, що все було чудово сплановано і операція йшла за "планом".

Після відступу з Києва змінився російський головнокомандувач, а з ним і тактика росіян. Тоді вони обмежилися спробою захопити два райони та зберегти зв'язок із Кримом. Тому наступали на невеликій ділянці, намагаючись відкусити хоча б кілька кілометрів землі.

Росіяни почали використовувати тактику, знайому з часів Великої Вітчизняної війни (так у пропагандистських термінах Росія описує Другу світову війну, яка, на їхню думку, розпочалася лише з нападом Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року) та рішень найгірших радянських генералів – спочатку сильна артилерійська підготовка, а потім удар по українських позиціях бронетанковими військами.

Коли вони були відбиті, весь тягар бою взяла на себе артилерія. У цей час росіяни підтягували резерви, щоб поповнити свої втрати або завдати удару в іншому місці.

Щоразу вони завдавали удари в один і той самий спосіб, сподіваючись на різні результати. За кілька днів сценарій повторювався. Таким чином за 80 днів вони просунулися приблизно на 20 км, зазнавши жахливих втрат.

Чого тоді не вистачало росіянам?

"Це досить складне питання, яке показує, що коли воюють дві армії зі схожим потенціалом, фронт стабілізується і командири вдаються до методів, відомих з Першої та Другої світових воєн. Росіяни, які вели наступ, часто не мали необхідної переваги, щоб прорвати українські укріплення", – зазначає Лінк-Ленчовскі.

Причини такої ситуації варто шукати у способі підготовки російських солдатів, які на полігонах просто повинні були виконувати заздалегідь визначений сценарій. Завжди "переможний": війська виходили на вихідні позиції і атакували, а потім займали визначений рубіж. Противник завжди мав виявитися слабшим.

