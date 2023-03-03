Какой будет "вторая волна" дерусификации Киева

Останнім часом чую багато запитань від друзів та журналістів. Мовляв, яка подальша доля процесу знеросійщення публічного простору в нашому тисячолітньому стольному граді Києві?

Перебуваючи, як військовий, безпосередньо біля лінії бойового зіткнення на Донеччині, нарешті знайшов трохи часу, щоб узагальнити нещодавні події і поділитись з вами очікуваннями.

Отже, не так давно топонімічна експертна робоча група, яку я маю честь очолювати, провела засідання. Завдання – проаналізувати пропозиції, які надійшли від громадськості в рамках другої хвилі дерусифікації нашого міста.

Почну одразу з, напевно, найбільш резонансного питання: у Києві може з'явитись проспект Європейського Союзу. Саме такий варіант експертна група рекомендувала для перейменування проспекту Правди у Подільському районі Києва.

Коротка передісторія: напевно, багато хто пам'ятає скандальну сесію Київради 8 вересня 2022 року, яка відбулася в день 508-ї річниці славетної битви під Оршею. Тоді одна з фракцій намагалася знести пропозицію перейменувати вже колишню вулицю Московську на честь Князів Острозьких, яку на народному голосуванні підтримали люди.

На ту мить наших видатних Князів вдалось відстояти. А а міський голова дав протокольне доручення опрацювати варіанти, якими б вдалося гідно увічнити наші зв'язки з Європейським Союзом у топоніміконі Києва. Цю роботу топонімічна робоча група виконала.

Нагадаю, що наша група є експертним, а не політичним органом, який у 2022 році спеціально створила Київська міськрада, щоб опрацьовувати пропозиції перейменування міських об'єктів у рамках процесу "дерусифікації".

У її складі немає представників партій чи фракцій, проте є представники шести провідних національних наукових установ, які мають певну репутацію та професійне визнання.

Група керується не ідеологічними забаганками чи політичним замовленням, а виключно науковим знанням та фактами.

Основним критерієм нашого аналізу є відповідність тих чи інших пропозицій історичному та культурному ландшафту міста Києва. Той факт, що комісія фахово й аполітично розглядала пропозиції перейменувань, дозволив успішно змінити назви понад 270 міських об'єктів за останній рік.

Ми рекомендували запропонувати перейменувати на честь Європейського Союзу проспект Правди, адже місцева топоніміка вже містить прив'язки до Європи та європейських цінностей. Тут пролягає проспект Свободи, проспект Георгія Гонгадзе, який боровся за свободу слова, вулиця Василя Порика, який є героєм антинацистського Руху Опору у Франції, тут споруджується потужний Варшавський житловий масив та буде станція метро Варшавська.

Це – географічний напрямок на Польщу та Європу. Проспект Європейського Союзу замість проспекту Правди якісно посилить топонімікон Києва та зробить топонімічну архітектуру цієї частини міста цілісною.

Оскільки в нашій праці ми зобов'язані чути усі сторони процесу, то також поділились результатами напрацювань та висновками з Представництвом ЄС в Україні. У відповідь європейські дипломати запевнили нас у повазі до висновків та напрацювань нашої робочої групи.

Щодо скандального питання Повітрофлотських проспекту та вулиці, то топонімічна експертна робоча група втретє відхилила пропозицію відправити ці об'єкти на перейменування.

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Якщо спростити, то аргументація прихильників перейменування Повітрофлотського проспекту зводиться до того, що у 1923 році існував червоний повітряний флот. Тому, мовляв, назва "Повітрофлотський проспект" (увага, не Червонофлотський!), яку Київська міська рада надала йому в 1963-му році, підлягає обов'язковій декомунізації.

Однак народні депутати з різних фракцій, Роман Грищук і Володимир В'ятрович, присутні на засіданні нашої робочої групи, одностайно підтвердили, що назва "Повітрофлотський" не підпадає під декомунізацію. Така сама позиція висловлена у висновку Українського інституту національної пам'яті, який Інститут надав на запит Романа Грищука. З 2015 року Інститут ніколи не звертався до Київради щодо Повітрофлотського проспекту саме тому, що декомунізації ця назва не підлягає.

Щодо аргументів про дерусифікацію цієї назви, то станом на сьогодні наша робоча група тричі розглядала це питання і тричі визначалась, що Повітрофлотський проспект та Повітрофлотська вулиця під дерусифікацію не підпадають.

У тому разі, якби Повітрофлотський проспект підпадав під дерусифікацію, комісія мала би визначити, чи відповідають подані на цей об'єкт пропозиції критеріям доцільності, логічності та обґрунтованості історичному та культурному середовищу Києва.

Зокрема йдеться і про пропозицію перейменувати проспект на честь ЄС. Утім, навіть під цим кутом зору, цей проспект недоцільно перейменовувати на проспект Європейського Союзу, оскільки ані згаданий проспект, ані однойменна вулиця, як і топонімічна структура місцевості, через яку вони пролягають, не мають переконливих логічних прив'язок до Європи.

Наша експертна робоча група з абсолютним розумінням ставиться до позиції частини киян, які в обговореннях висловлюють таку думку: у разі перейменування проспекту, його нова назва має бути пов'язана винятково з авіацією або військовою історією Києва.

Ми визначили, що таке перейменування Повітрофлотського проспекту можливе, але не в рамках декомунізації чи дерусифікації, а за загальною процедурою перейменування об'єктів у місті, через постійно діючу комісію з питань найменувань при Київському міському голові.

У складі цієї комісії (на відміну від нашої) є депутати, які представляють різні політичні сили. Оскільки питання перейменування Повітрофлотського проспекту носить здебільшого політичний характер і зумовлено бажанням однієї політичної сили, його доцільно обговорити саме в такому форматі.

По решті 24 об'єктах – вулицях, провулках, парках та скверах – експертна робоча група затвердила в якості рекомендованих варіантів багату палітру видатних українських діячів, кожна й кожен з яких заслуговують на увічнення. Безумовно, не оминули увагою і сучасних героїв, які віддали свої життя, захищаючи Київ та незалежність України у війні з московським агресором.

Не сумнівайтесь, у вас буде з кого й чого обирати, коли розпочнеться голосування в Києві Цифровому.

Водночас по низці окремих малозначимих об'єктів – маленьких провулочках та вуличках у садово-дачних товариствах – ми прийняли рішення зняти з голосування усі "іменні" пропозиції та лишити лише місцеві або загальні назви.

Прошу всіх поставитись до цього кроку з розумінням, адже у нас вже трапляються випадки, коли родичі осіб, яких ми вшановуємо, відмовляються від перейменування вулиць на честь своїх рідних через малу значимість таких вулиць.

Отже, ми прагнемо надалі уникнути такого травмування родин. Немає доцільності присвоювати імена людей маленькій вуличці чи провулку на 2-3 хати.

Остаточні ж варіанти перейменувань тих чи інших об'єктів у столиці визначать кияни під час народного опитування. Тож стежте за новинами і, головне, бережіть себе!

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