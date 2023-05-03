Милитаризация АРМА: полевые заметки

Заяви про передавання функцій Агентства з розшуку та менеджменту активів (далі – АРМА або Агентство) до інших органів є безвідповідальними та руйнують створювану систему кримінальної юстиції в секторі управління арештованими активами.

Буря у склянці

Кожна управлінська команда АРМА рано чи пізно натикається на актив чи низку активів, які перетворюють економічну складову діяльності на політичну, і від того починається зворотній відлік на перезавантаження команди АРМА. Новий керівний склад натикається на такі ж самі граблі і так по колу.

Таргетований наступ відбувається за всіма канонами, підписуючи кулуарні домовленості піарактивністю відомих шакалів, які просто наживаються на стандартних помилках чергової "нової команди".

Термін придатності команди досягає максимального терміну в три роки. І потім історія знов повторюється.

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Реальні справи

Насправді команда АРМА, яке є дієвою, на сьогодні вже перейшла рубіж, а відомі законодавчі ініціативи залишаються незмінними – їх вісім-десять і основним стейкхолдерам про це відомо, але вони не квапляться змінювати ці правила з метою маніпуляції наступною командою.

Можуть лише накопичувати проблеми, які і так присутні в будь-який більш-менш великій установі. Ось наприклад додалася проблема з прозорістю управлінням активами та компанією Прозоро.Продажі, яка є класичним державним підприємством зі своїми ознаками, що притаманні для установ із занадто великим кошторисом, наглядовою радою та іншими притаманними для корпорацій паразитичними прошарками. Ще раз підкреслю, що маркетинг в поєднанні з адміністративним ресурсом є взірцевим на сучасному етапі розвитку державного бізнес середовища.

Війна та Прозоро.Продажі

Так ось, задля об’єктивності зауважу, що закони економіки ніхто не відміняв і ціна на основні засоби виробництва та нерухомість під час війни, стихійних лих та інших бід падає. Саме під час роботи над своєю дисертацією ще десять років тому я мав емпіричний аналіз таких явищ. Питання в тому, як заробити на процесі перерозподілу основних засобів будь то російських чи інших, які економічно страждають під час бойових дій. Відповідь дає Прозоро.Продажі: треба все продавати, а комісійні залишаться у посередника або іншого організатора торгів.

Чи є це патріотично? Мабуть було б, якщо все відбувалось з максимальною користю для народу та держави. Для того щоб дати відповідь, треба переглянути структуру розподілу комісійних і від того будемо мати реальну картину.

Путівник воїна АРМА

Іноді мене намагаються провокувати заявами про звільнення, щоб я звільнявся. Тим більше, що це роблять не суб’єкти призначень, несуб’єкти владних повноважень, а люди які все життя руйнують системи, а не створюють на відміну від мене та інших патріотів.

Але разом з тим, повідомляю шановне товариство, що маю статус військовозобов’язаного і є солдатом запасу, готовий зі зброєю в руках виконувати статтю 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Саме так і робив у березні 2022.

У лютому-травні 2022 року нам вдалося зробити більше ніж зроблено наразі з точки зору здійснення законотворчої функції. Вже тоді, рік тому, було навіяно ідею про мілітаризацію АРМА із виокремленням функцій, пов’язаних із забезпеченням державної безпеки.

Правоохоронні функції АРМА виконує на постійній основі, а от інтендантська роль виокремилась лише під час активної фази збройної агресії ерефії.

Шалений каскад ініціатив

Останнім часом АРМА опинилася в шаленому каскаді ініціатив. В основному вони ґрунтуються на хибному уявленні ініціаторів, що Агенство є власником багатьох активів, починаючи від мобільних телефонів, старлінків, тракторів, спецтехніки і аж до підприємств оборонного значення. А також, що АРМА пропонує ініціативи щодо доповнення базового закону новими формами реалізації політики щодо злочинних активів, закінчуючи дефрагментацією функцій та завдань спеціального органу державної влади зі спеціальним статусом.

Насправді АРМА в сенсі установника управління активом є таким собі юридичним посередником між державою, власником тимчасово арештованого активу та управителем.

Держава за допомогою Агентства є таким собі гарантом збереження економічної вартості активу до остаточного вирішення справи по суті.

АРМА не є власником арештованого майна і для того, щоб зрозуміти її роль щодо арештованого активу, необхідно відрізняти такі поняття, як блокування, замороження, вилучення, конфіскація та націоналізація.

Ідея Агентства полягає в тому, що принцип права приватної власності дотримується державою.

В АРМА немає складів, на яких зберігається арештоване майно. Агентство здійснює юридичне посередництво від імені держави.

Вектор сприяння перемозі

Задля збільшення довіри з боку суспільства пропоную визначити наступні напрямки законодавчих ініціатив:

Діджиталізація процесів управління тимчасово арештованим майном із застосуванням тих напрацювань, які є в АРМА, та можливостей Прозорро.продажі, які ця комерційна установа може надати із урахуванням принципу економії бюджетних коштів. Це можна зробити спільними зусиллями АРМА та Мінекономіки шляхом створення окремого напрямку роботи в Прозорро.Продажі щодо арештованих та інших проблемних активів. Мілітаризація АРМА. Для цього необхідно внести до базового закону зміни, які б стосувались атестації особового складу АРМА із відповідним розповсюдженням положень щодо проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ.

При цьому, керівник АРМА має бути включений до складу РНБО та ставки Верховного Головнокомандувача або брати участь у їх засіданнях, що дозволить оперативно приймати управлінські рішення як щодо правоохоронної функції так і функції інтендантської.

Прямий вектор управління дозволить без зайвих ілюзій наповнювати військовий бюджет наших Сил оборони. Одночасно із реалізацією цих ініціатив буде знято більшість питань щодо ефективності управління тимчасово арештованим майном.

Антон Чубенко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.