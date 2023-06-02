Как глава "Слуги народа" Шуляк на международном уровне лоббирует градостроительную "реформу"

Нещодавно відбувся захід, на який ЗМІ, на жаль, не звернули належної уваги. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк виступала на засіданні Європейського комітету регіонів. Тема заходу – посилення ролі органів місцевого самоврядування у процесі відновлення та відбудови України на шляху до членства в ЄС.

Голова провладної партії слухає переклад виступу доповідачів

Виступ голови партії "СН" Шуляк заслуговує окремої уваги. Хоча б тому що вона знову перетворила його на інструмент для лобіювання містобудівної "реформи", в якій зацікавлені недоброчесні забудовники. Перед цим виступом Шуляк помітно нервувала, що можна побачити на відеозаписі події.

З огляду на те, що містобудівна "реформа" не мала б обговорюватися на цьому заході, депутатка спробувала скомунікувати переваги своєї ініціативи наприкінці виступу. Але майже одразу модератор наголосив на тому, що це виходить за часові рамки (на відео з 16 хв. 48 сек.). А хто, як не депутат, має розуміти, як діє регламент.

Про що ж говорила голова провладної партії?

"Зараз все, що пов'язано з дозвільною документацією, з введенням таких великих об'єктів в експлуатацію, на державному рівні воно не має корупційного чинника. Але більше ніж 80% різних дозвільних документів пов'язані саме з ОМС (органами місцевого самоврядування – ред.), з місцевою владою… І, мабуть, ви чули про 5655… Цей законопроєкт повністю знищує корупцію на місцевому рівні", – запевнила Шуляк.

І додала, що цей проєкт має неабияку підтримку з боку урядовців Федорова, Кубракова та маленьких міст. Звісно, жодного слова про те, що громадський сектор, експерти, Асоціація міст виступають проти через значні корупційні ризики, ніхто не почув. Як і про те, що пані Шуляк як голова комітету не залучила ключових стейкхолдерів до законотворення. Замість того вона пішла з'ясовувати стосунки в лікарню до пораненого бійця Олега Симороза, який критикував її законопроєкт.

Не згадала Шуляк навіть те, що президент Володимир Зеленський цей законопроєкт уже пів року ігнорує і не підписує. До речі, те, що підпису немає, в одному зі своїх інтерв'ю після цього заходу підтвердив і заступник голови ОП Олексій Кулеба.

Тому в кулуарах після виступу голови партії Шуляк поставало питання: чи це позиція президента?

Що тут можна сказати? Звісно, що це не позиція президента. Але декого це не зупиняє. І що б там не говорив заступник Офісу президента Кулеба, а комусь на анонімних телеграм-каналах видніше. Там повідомляють, що "проєкт реформи містобудування скоро буде підписаний Зеленським і набуде законної сили".

Рух ЧЕСНО вже дослідив, як анонімні телеграм-канали співпрацюють із нардепами, і скоро опублікує окреме дослідження з цього питання. І розцінки телеграм-каналів за поширення матеріалів нам відомі.

А ще в кулуарах міжнародні партнери перепитували, хто такі Кубраков і Федоров. Мені, звісно, прикро, але ми бачимо реальні кейси, коли дехто з європейських політиків може думати, що країною досі керує колишній в. о. президента Олександр Турчинов.

Тобто коли готуєш промову на міжнародному заході, варто знати свою аудиторію. Прізвища, які знають українці, можуть бути маловідомими для європейців.

Але якщо європейські чи американські політики можуть не знати прізвищ усіх українських колег, то про те, які ризики несе 5655, вони вже дуже добре обізнані. Громадський сектор, АМУ, архітектори дуже якісно скомунікували це, зокрема посольствам G-7.

Звісно, можна було б сказати міжнародним партнерам, що закон отримав антикорупційну експертизу НАЗК, і не згадувати Кубракова чи Федорова. Але ж антикорупційну експертизу фінальної версії ніхто не робив.

І такий захід, де на міжнародному рівні Шуляк намагається дотиснути 5655, далеко не єдиний. Те саме було під час зустрічі з Alde Party.

Після виступу Шуляк Рух ЧЕСНО написав голові комітету листа. Зокрема нас цікавлять такі питання:

Яку організацію чи інституцію ви представляли на цьому заході?

Яких результатів мала досягти ваша участь у заході і чи були вони досягнуті?

З ким офіційно в Україні узгоджувалася ваша участь та вищезазначені тези, які ви озвучили на міжнародному заході?

Також цікавило питання, на основі яких досліджень були озвучені показники рівня корупції в державі.

Ми попросили надати посилання на публікацію або копію цього дослідження для детального ознайомлення, бо дуже цікаво, за якими такими матеріалами і даними готувалася доповідь на міжнародну аудиторію. Щойно ми отримаємо відповіді на ці запитання, ми їх оприлюднимо.

Загалом складається враження, що деякі спікери, які мають представляти інтереси України, навіть події міжнародного рівня використовують для того, щоб лобіювати інтереси недоброчесних забудовників.

Окремої уваги заслуговує той факт, що Олена Шуляк – голова профільного комітету, який відповідає за місцеве самоврядування. І на цьому заході вона якраз спрацювала в мінус для місцевого самоврядування. Звісно, що на місцевому рівні, коли мова йде про будівництво, є корупційна складова. Ніхто цього не заперечує. Але законопроєкт 5655 не вирішує проблему корупції на місцях, а передає долю громад у руки забудовників, про що писало "Дзеркало тижня". Тому заяви авторки законопроєкту – маніпулятивні.

Далі важливо розібрати тезу про відсутність корупції на державному рівні, яку озвучила Шуляк. Для цього ми звернулися до експерта з проблемних питань містобудування Георгія Могильного.

"Це типова історія про "їхніх підступних шпигунів" та "наших доблесних розвідників". Де в ролі шпигунів – стара ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція), а в ролі розвідників – нова ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування).

Для того, щоб усі зрозуміли ситуацію, яка склалася, треба знати кілька важливих речей. Проти ДАБІ забудовники разом із Шуляк розгорнули інформаційну кампанію про те, що вона корупційна.

Насправді це так і є, просто Шуляк і забудовники не мали на неї впливу. Але ДІАМ, яку вони створили і рекламують як успішний кейс боротьби з корупцією, нічим не краща. Вона просто підконтрольна будівельному лоббі".

Могильний зауважує, що відмови, які надавала ДАБІ, абсолютно ідентичні тим, які зараз надає ДІАМ. Тільки у випадку з ДАБІ це називали корупцією, а в ДІАМ позиціонують як протидію незаконному будівництву. Так сталося, наприклад, на вулиці Макарівській у столиці.

А з будівництвом ЖК 4U в Києві вийшла ще скандальніша історія:

"Тоді ДАБІ відмовляла видати дозвіл на незаконне будівництво всупереч генплану Києва та містобудівним умовам. А ДІАМ не видавала дозвіл, але зареєструвала "коригування" і перетворила адмінбудівлю на житловий комплекс. Вони мали б відмовити у коригуванні проєкту, бо місто давало дозвіл на адмінбудівлю, а не на ЖК", – розповідає Могильний.

Ситуацію, яка склалася, може допомогти вирішити містобудівний кодекс, матеріал про роботу над яким чомусь зник із сайту "Урядового кур'єра".

Здається, що у назві комітету державного будівництва зникло слово "державний" і він став просто комітетом для забудовників. Тим більше що проблеми ОМС Шуляк також не вирішує, зокрема коли це стосується виїзду за кордон депутатів місцевих рад. І ця заборона, яку ввели урядовою постановою, обмежує головно права депутаток.

Звернення Руху ЧЕСНО щодо цього питання, направлене Шуляк як голові комітету, не дало жодних результатів.

Дуже прикро, що лідерка партії, яка мала б захищати жіноче лідерство і розбудовувати партію, і лідерка комітету, який має дбати про якісний розвиток місцевого самоврядування, не може впоратися з цими викликами. Якби вона працювала над вирішенням цих проблем, як над просуванням містобудівної "реформи", вигідної забудовникам, то мала б дуже значні успіхи.

Ірина Федорів

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