Військовий назвав "вибачення" Шуляк знущанням і вимагає ветувати її скандальний закон

Військовий та юрист Олег Симороз вважає "вибачення" глави партії "Слуга народу" Олени Шуляк, котра ввірвалась в його палату, щоб з’ясувати стосунки, "огидним фарсом і знущанням" та вимагає ветувати законопроєкт щодо містобудування її авторства.

Джерело: Facebook-сторінка військового та юриста Олега Симороза

Пряма мова: "Вибачення" Шуляк переді мною є просто огидним фарсом і знущанням.

По-перше, з'явилося воно на шостий день і лише після величезного скандалу та коли народні депутати "слуги" почали писати через неї заяви на вихід з партії, головою якої вона є.

По-друге, почала прикриватися передовою, що максимально бридко й цинічно, бо де передова, а де Шуляк, думаю всім зрозуміло.

Далі пішла дешева "до сліз" спекуляція на тему фінансування війська її партією "слуг". У правлячої партії є важелі націоналізувати активи олігархів, а вона пише про пожертву у 130 млн грн, я мало не заплакав від її "жертовності".

Ну, й вишенькою на тортику є та частина тексту, яка нібито має вважатися самим "вибаченням" - "якщо я чимось його образила". Тобто Шуляк банально не розуміє за що їй треба вибачитися. Більше того, вона навіть не згадує по імені того, перед ким нібито "вибачається"…

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Пані Олено, це - дно, й констатація того, що Ви живете за принципом вседозволеності...

Я не приймаю ці так звані "вибачення" (хоча точніше їх було б назвати "продовженням знущань з мене").

Натомість я звертаюся до президента і повторюю заклик нашої партії Народовладдя:

позбудьтеся нарешті одіозну "слугу" будівельної мафії Олену Шуляк;

ветуйте антинародний законопроект №5655".

Деталі: За словами Симороза, поведінка Шуляк демонструє її справжнє ставлення до українського війська.

Військового обурило, що ЗМІ поширили так звані "вибачення" нардепа, адже відео її поведінки у палаті наочно демонструє її "допомогу".

Він наголосив, що Шуляк приходила, щоб з’ясувати з ним стосунки після його допису про законороект 5655.

Симороз наголосив, що нардеп увірвалася до нього в палату без жодного попередження і почала пояснювати, що він правильно зрозумів ії законопроєкт: "Хотіла зробити з мене дурня, примітивно брехала в обличчя й навіть натякнула на те, що я взяв гроші за свій допис".

Що цьому передувало: 17 грудня Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, в якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада.

"Олена Шуляк, я трохи не за це воював та віддав дві ноги, але обіцяю, що ти мразота та твої петушині соратники зі слуги народу та ОПЗЖ відповісте", - написав Симороз 13 грудня.

Згодом нардеп Янченко заявила про ганебний вчинок Шуляк і про свій вихід із партії.

Після суспільного резонансу Шуляк написала, що "просить вибачення", якщо якісь її дії образили пораненого бійця. При цьому вона не вказалі імені Симороза.

Попри відео, де Шуляк з’яcовує стосунки з пораненим через законопроєкт щодо містобудування її авторства, вона заявила, що метою її зустрічей і спілкування із захисниками є "бажання допомогти".

13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти.