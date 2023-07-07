"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков

Історія про те, як у цілому Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків. І чому з точки зору Командування можна сісти в тюрму за порятунок поранених.

Дуже коротко про попередні 9 років:

2014-й – почалась війна і виявилось, совєцкі афганські настанови не працюють;

у ЗСУ поступово з’являлись найактуальніші у світі настанови з такмеду ТССС (англ. Tactical Combat Casualty Care – надання допомоги пораненим в бойових умовах) більше всупереч, а не завдяки керівництву військової медицини;

2017-й – з’явилися бойові медики.

Зараз 2023-й, і бойові медики не мають визначеного правового статусу. В них є військова спеціальність "молодший медичний спеціаліст без медичної освіти", в них є аж одна на всі ЗСУ учебка з максимально пропускною здатністю 300 людей на місяць, в них є обов’язок лікувати поранених і… ще в бойових медиків немає жодного документу який би визначав їх посадові обов’язки і захищав їх перед законом.

У 2022 наше МОЗ нарешті дозволяє догоспітальне переливання крові, яке абсолютно точно рятує життя – це наука і світовий досвід. Ми починаємо навчати цьому медиків.

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У країнах, які використовують настанову з тактичної медицини ТССС, перший фахівець, який може переливати кров – це бойовий медик. Без медичної освіти, з спецпідготовкою. Україна декларує, що в ЗСУ впроваджена настанову НАТО з медичного забезпечення. Що ми вчимо військо за ТССС.

І ось нарешті ухвалено постанову Уряду про забезпечення військових підрозділів кров’ю для трансфузії. МОЗ готував постанову, знаючи, що бойових медиків можна цьому навчити. Що кров треба переливати якомога раніше. Що десятки підрозділів уже навчені і мають холодильники для крові.

Але Командування медичних сил блокує постанову і забороняє бойовим медикам переливати кров. І на виході постанови кров можуть переливати виключно медичні працівники. На прохання повернути бойових медиків до переліку відповідь КМС – "це кримінал, незаконна лікувальна діяльність".

"Але ж це так складно, дійсно хай це робитимуть медики", – скажете ви.

А я скажу, що таким чином майже ВСЕ, що роблять бойові медики – незаконна лікувальна діяльність. Поставити в вену фізрозчин чи кров – і то, і то медичні маніпуляції. Тільки фізрозчин вбиває, а кров рятує.

Процес визначення групи для переливання займає 5 хвилин. Я демонструвала це на форумі про кров, який ми робили з МОЗ. Програма підготовки бойових медиків затверджена Генштабом і, о Боже, ми вчимо їх рятувати життя. "Ставити" вену, ставити трубку в дихальні шляхи, знеболювати…

Хочете прикол?

Коли пару місяців тому ми з командою того самого єдиного в ЗСУ навчального центру, який готує бойових медиків, додали в програму підготовки переливання крові, ми надіслали її на погодження в Командування медичних сил (далі – КМС).

КМС відмовилось її погоджувати, бо бойові медики – не їхня компетенція.

Програму затвердили в Генштабі без КМС – дійсно, мають право, адже КМС де юре займається тільки госпіталями. А бойові медики якось самі розберуться.

Отже, ми навчаємо їх переливати кров, і цей документ уже затверджений. Але з точки зору КМС – бойових медиків потрібно за це посадити.

Почнемо підсумовувати.

"золотої години" ТССС, коли поранений потрапляє блискавично в шпиталь на гелікоптері, в Україні НЕМА І НЕ БУДЕ; єдиний медик, який буде з пораненим хвилини чи ГОДИНИ до стабпункту – це бойовий медик. Без медичної освіти; ніщо не може замінити втрачену кров, крім крові. Зберігати і переливати її на фронті – це не rocket science. Не в кожному окопі є по холодильнику. Але він може бути там, де генератор і бойовий медик. Щоб почати переливати кров, треба вміти "ставити" вену і моніторити – бойовий медик це може; Командування медичних сил НЕ займається бойовими медиками взагалі – це не їхнє підпорядкування. Отже, воно НЕ навчає і НЕ забезпечує бойових медиків. Але воно забороняє їм рятувати життя; поки бойові медики не будуть визнані законом, КМС буде погрожувати їм криміналом.

Це мій друг і колега Міха, бойовий медик, який провів 9 місяців на Бахмуті, вивіз сотні поранених. Президент дав Мішані орден "За врятоване життя". А КМС дало б йому кримінальне провадження за 138 статтею ККУ.

Сьогодні з МОЗ та комітетом Верховної Ради з оборони ми переконували КМС дозволити бойовим медикам рятувати життя і щоб Командування медичних сил перестало робити вигляд, що бойових медиків не існує.

Хтось у ЗСУ має відповідати за тих, хто рятує життя. Або діалог, або ж нас всіх посадять. А поки що ми рятуємо.

Марія Назарова

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