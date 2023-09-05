Выборы в условиях войны: печальный опыт Грузии

Этот рукописный текст бывший президент Грузии прислал через своих друзей главному редактору УП. Правописание автора сохранено.

В 2008 году главной целью вторжения России в Грузию было свержение моего правительства, чтобы покончить с успешными реформами и евроатлантическим курсом. Благодаря геройскому сопротивлению нашего народа, мощной поддержкой восточных і европейских стран и военно-политической операцией США, Путин не решил ни одну из своих стратегических задач.

Он был крайне зол. Торжественно обещал отомстить мне, "подвесив за яйца", и он затаился. А мы решили, что раз нам удалось спасти нашу государственность, то нужно было ускорятся с реформами и развитием и питаться не оглядываться на Россию.

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Мы даже решили в одностороннем порядке открыть безвизовые поездки для граждан России, чтобы они собственными глазами убедились, что вся их пропаганда врет и настоящая Грузия очень отличается в лучшую сторону от того, как ее представляют по российскому телику.

А что касается реформ и развития, то они только ускорились, что прекрасно показала в своей передаче, снятой в 2011 году по всей Грузии, "Юлия". Поэтому Путин особенно зол на меня.

К сожалению большую часть своих целей Россия достигла гибридными методами в 2012 путем демократических выборов, во время которых мы увидели "убийство младенца" – постановочные кадры, на которых было впервые опробована система "фабрики троллей". Все это происходило при попустительстве Запада.

Поетому Украине надо бить особо осторожной со всема увещеваниями про вибори. Если даже их проводить, то сначала надо создать очень тщательную систему всеобъемлющей безопасности в киберпространстве, не ограничивать свободу слова, всячески отслеживать и сообщать общественности откуда ноги растут той или иной провокации, в том числе надо бить готовим к покушение на убийство.

Украине очень важно получить опыт вмешательства российских спецслужб в выборы в Грузии, Черногории, Молдове, а не только США.

Михеил Саакашвили

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