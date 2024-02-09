"Поддержка с добавленной стоимостью": чего за два года достиг Украинский ветеранский фонд

Цільова аудиторія Українського ветеранського фонду – не лише чинні ветерани та військові, а й ті цивільні, котрі лише наважуються мобілізуватися. Адже розуміння, що коли борониш країну й про твоє майбутнє є кому подбати, більше мотивує.

Український ветеранський фонд надає імпульс, який запускає спіраль взаємопідтримки у ветеранському середовищі. Ділимося результатами роботи та досягненнями за два роки існування державної установи.

На початку нашої роботи ми визначили свою місію, якої дотримуємось, реалізовуючи різнобічні проєкти: від фінансування бізнесу до інформаційних кампаній, котрі роблять суспільство обізнанішим щодо запитів ветеранів. Ми написали цей текст, бо нам є про що звітувати.

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Агрегатор можливостей реінтеграції ветеранів

Найперше – Фонд діє як логістичний хаб, де накопичується та поширюється серед ветеранів і їхніх родин інформація про всі доступні можливості. Ми просуваємо не лише власні проєкти, а й ініціативи партнерів, адже зацікавлені в тому, щоб ветерани отримували якомога більше якісних послуг.

Найбільшу частину нашої діяльності зосереджуємо довкола підтримки ветеранського бізнесу. За два роки профінансували 508 підприємницьких ініціатив захисників та захисниць.

За конкурсами "Варто" ветерани могли отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. І вже у 2023 році, завдяки фінансуванню від УВФ, ветеранам вдалось повністю реалізувати 32 проєкти. Ще понад сотня проєктів зараз на різних етапах реалізації.



Загалом на 2024 рік виділено 205 мільйонів гривень з держбюджету, які отримають на конкурсах ветерани, та громадські організації, котрі надають їм послуги.

Важливо зазначити, що ветеранські проєкти отримують фінансування поетапно та звітують про використання коштів. Український ветеранський фонд заохочує ветеранів до розвитку підприємництва.

Адвокація бренду ветерана

Історії тих, хто захищає країну, достойні бути почутими. Проте не варто відкидати історії й досвід тих, хто вже повернувся до цивільного життя. Щоб суспільний інтерес до захисників й захисниць не згасав, УВФ формує та підтримує позитивний імідж ветеранів.

Окрім інформаційних кампаній, які підкреслюють внесок щодо захисту, ми також постійно аналізуємо та опитуємо ветеранів, військових та цивільних щодо їхніх взаємних очікувань. Відтак ми намагаємось навести зрозумілий діалог між суспільними бульбашками.

Найважливіші інсайти з досліджень, які ми виявили за два роки:

Образ ветеранів в українському суспільстві є позитивним, проте існує низка стереотипів та упереджень щодо них.

Державна політика підтримки ветеранів в Україні є недостатньою та потребує вдосконалення.

Дискримінація різних соціальних груп у ЗСУ є серйозною проблемою, яка потребує негайного вирішення.

Потреби ветеранів є різноманітними та містять як економічні, так і соціальні та психологічні потреби.

Перешкоди для працевлаштування ветеранів є значними та містять як зовнішні, так і внутрішні фактори.

Ветерани війни в Україні зіштовхуються з проявами неповаги в процесі отримання пільгових послуг.

Однією з найбільших перешкод для забезпечення потреб ветеранів є бюрократія на низовому рівні та в органах виконавчої влади.

Експертиза на шляху переходу ветерана до цивільного життя

Досвід США та інших країн з потужним військовим контингентом показує, що важливо дбати не лише про солдата під час служби, а й по завершенню його роботи у війську.

Створення державою умов для переходу військових до цивільного життя є одним із суттєвих формфакторів, який вказує на те, що суспільство зріле й не відкидатиме на маргінес тих, хто їх боронить. Тому в розвинених країнах виділяються мільярдні бюджети на створення програм перекваліфікації та адаптації бійців та бійчинь.

Український ветеранський фонд є ключовим консультантом та підтримкою для ветеранів у їхньому переході від військового до цивільного життя. Наразі вже є точкові рішення щодо навчання, які згодом можуть перерости у комплексні програми, котрі допоможуть ветеранам швидко реінтегруватися.

Окрім кваліфікаційного розвитку, важливо також надавати підтримку психологічну й фізичну. УВФ запустив Гарячу лінію кризової підтримки, на яку надійшло понад 20 тисяч звернень. Найчастіше додзвонювачами є чоловіки (56,97%), що відповідає реаліям воєнного стану в Україні, де чоловіки є військовозобов’язаними, а відтак відчувають безпосередній вплив війни на власне життя та самопочуття. Найбільше звернень надходило від людей віком від 40 до 60 років (46,74%).

УВФ також просуває реабілітацію ветеранів через фізичну активність. Фонд є учасником організаційної команди змагань Повітряних Сил США та провів всеукраїнські відбіркові змагання серед ветеранів і чинних військових з подальшим супроводом української збірної у міжнародних змаганнях "United States Air Force Trials 2024".

Реабілітація через фізичну активність даєш можливість ветеранам бути серед своїх. А у випадку з міжнародними змаганнями – ще й розширити власний досвід, спілкуючись з іноземними побратимами.

Лобіст інтересів українських ветеранів

Фонд активно виступає на захист прав та інтересів ветеранів, представляючи їх перед державними структурами, організаціями та суспільством.

Відтак працюють безплатні юридичні консультації, де ветерани, чинні військові та їхні родини можуть отримати правову підтримку.

Також експерти фонду долучалися до розробки законопроєкту "Про ветеранське підприємництво" та просувають його впровадження. Чому це важливо? Законопроєкт не лише створить сприятливі умови для розвитку бізнесу ветеранами, а й надасть чіткі визначення, що таке "ветеранське підприємництво" тощо. Відтак ініціативи з підтримки діяльності захисників будуть не на рівні підзаконних актів, а закріпляться на рівні закону. Формуватимуться довгострокові програми підтримки.

Можна сказати, що завдяки цим впровадженим Фондом програмам суспільство повертає ветеранам їхній вклад у захист України з доданою вартістю.

Руслана Величко-Трифонюк, в.о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду

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