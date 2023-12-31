2023 год – от поля боя к социальному фронту. Что (не)изменилось для ветеранов

Непрості часи породжують нові соціальні виклики та завдання, які впливають на кожного громадянина. Війна не лише змінює повсякденне життя, але й переформатовує усвідомлення національних цінностей та пріоритетів. В цьому контексті особливу увагу заслуговують ветерани – ті, хто стояв на захисті державності та незалежності країни.

Соціальні ризики, пов'язані з війною, збільшилися, включаючи загрози здоров'ю та життю. Відтак, важливість соціологічних досліджень, які б допомогли зрозуміти громадську думку та виявити нові соціальні тенденції, зростає. Це стосується не тільки загального населення, але й ветеранів, чий досвід та потреби часто залишаються поза увагою.

Аналізуючи ставлення ветеранів до сучасних викликів, ми краще розуміємо, як держава та суспільство можуть сприяти їхній адаптації та інтеграції. Це не лише питання соціальної підтримки, але й взаєморозуміння та взаємодії на рівні всього суспільства. Ветерани, які повертаються до мирного життя, зіштовхуються з численними викликами, і розв’язання цих питань є ключовим для збереження соціальної стабільності та гармонії в країні.

Реклама:

Вивчення та розуміння потреб ветеранів, їхнього ставлення до сучасних реалій є не тільки актуальним, але й необхідним для формування ефективної політики та стратегій, спрямованих на їхню підтримку та інтеграцію.

Аналіз змін у ставленні до ветеранів та виконанні зобов'язань державою у 2023 році

Українське суспільство та держава адаптовуються до викликів, пов'язаних з війною. Особливу увагу в цьому контексті заслуговує ставлення до ветеранів, які відіграють ключову роль у захисті країни. Аналізуючи дані опитувань, проведених у лютому та жовтні 2023 року, ми відстежили зміни у сприйнятті ветеранів суспільством та оцінці виконання державою своїх зобов’язань перед ними.

Ставлення до виконання зобов'язань державою

За даними опитування, проведеного у лютому 2023 року, 45,4% ветеранів вважали, що держава "скоріше не виконує" свої зобов’язання перед ними. Цей показник знизився до 44,6% у жовтні 2023 року. Однак зросла кількість тих, хто вважає, що держава "зовсім не виконує" свої зобов’язання – з 8,3% до 20%. Це свідчить про зростання невдоволення серед ветеранів щодо ефективності державних програм та ініціатив.

Ставлення суспільства

У лютому 2023 року 52,2% ветеранів відчували, що суспільство "скоріше поважає" їх. До жовтня цей показник знизився до 38,8%. Водночас зросла кількість тих, хто вважає, що суспільство "скоріше не поважає" ветеранів – з 21,4% до 34,3%. Це може вказувати на зміну громадського сприйняття ветеранів, можливо, через зменшення уваги до ветеранських питань або втоми від тривалого конфлікту.

Висновки з фокус-груп

Фокус-групи ветеранів вказують на декілька ключових факторів, які можуть пояснити ці зміни. Ветерани відзначають недостатність та неефективність державних програм, що веде до зниження їхньої довіри до держави. Також вони спостерігають зміну громадського сприйняття, особливо у регіонах, де немає активних бойових дій. Ветерани вказують на "військову втому" у суспільстві, що впливає на ставлення до них.

Ці аналітичні дані підкреслюють необхідність більш ефективної державної підтримки та програм для ветеранів, а також необхідність підтримувати позитивне сприйняття ветеранів у суспільстві. Важливо, щоб держава та суспільство працювали разом, щоб забезпечити ветеранам належну підтримку й визнання, які вони заслуговують.

Повернення з фронту до цивільного життя. Потреби та проблеми ветеранів

У 2023 році ветерани стикаються з безпрецедентними викликами, які виходять далеко за межі бойових дій. Від повернення з фронту до адаптації у цивільному житті, їхні потреби та проблеми еволюціонували, вимагаючи зміненого підходу до підтримки та реінтеграції.

Як змінювалися потреби захисників та захисниць протягом року

Лютий 2023. За даними опитування, найбільше ветеранів турбували здоров'я та житло. Більш ніж половина ветеранів вказали на потребу у зміцненні здоров'я (53,8%) та допомозі у придбанні житла (34,7%). Важливою також була фінансова підтримка для 31,1% респондентів та покращення житлових умов для 24,9% опитаних.

Жовтень 2023. У жовтневих опитуваннях ветерани так само часто вказували, що головним викликом є висока ймовірність проблем з фізичним здоров'ям 55,2% та психоемоційною нестабільністю 53,8%. Респонденти вказували на дедалі більшу потребу у комплексній медичній та психологічній підтримці.

Важливим питанням для захисників і захисниць стали інклюзивність та робота. 53,2% опитаних відзначали відсутність інклюзивного простору та проблеми з працевлаштуванням – 42,5%. Перелічені проблеми вказують на важливість соціальної адаптації та інтеграції.

Зміни у потребах ветеранів від лютого до жовтня 2023 року відображають складність їхніх викликів, що зростають. Початкова потреба у фізичному відновленні та фінансовій підтримці поступово розширюється до питань психоемоційної стабільності та соціальної інтеграції.

Чи вирішує держава основні "болі" ветеранів?

За результатами фокус-груп, ветерани підкреслюють що державні програми недостатні та неефективні, особливо у сферах медичного забезпечення та психологічної підтримки. Вказують на важливість якісної медичної допомоги, доступності протезування та необхідності комплексної підтримки у реабілітації.

Важливо, щоб держава та громадські організації працювали разом для розробки та впровадження ефективних програм, які задовольняють потреби ветеранів.

Ми стоїмо перед викликом, який вимагає не лише мужності на полі бою, але й глибокого розуміння та підтримки тих, хто повертається з фронту. Ветерани – це не просто люди в уніформі, це особистості зі своїми історіями, болями та надіями.

Лютий 2023: невидимі рани. Лютий 2023 року відкрив нам очі на глибоку проблему: більшість ветеранів відчувають, що держава залишає їх сам на сам з їхніми проблемами. Це не просто цифри в дослідженнях, це крик душі тих, хто боронив наш спокій.

Жовтень 2023: крик, що губиться. До жовтня 2023 року ситуація лише погіршилася. Ветерани відчувають себе забутими, їхні голоси не чують. Вони бачать, як суспільство відвертається від їхніх проблем, а держава не виконує обіцянок.

Шлях до змін

Зараз важливо не розпорошувати й без того обмежені державні ресурси, а сфокусуватися на тих проєктах, які реально втілити. Ключовими викликами на 2024 рік залишаються:

Доступ до якісної медицини. Лікування та реабілітація мають бути доступними та ефективними.

Психологічна підтримка. Відновлення душевної рівноваги – ключ до повернення до повноцінного життя.

Соціальна адаптація. Ветерани мають відчувати себе потрібними та поважаними у суспільстві.

Гідна праця. Можливості для працевлаштування та самореалізації – шлях до незалежності та впевненості.

Сьогодні перед нами завдання не лише захищатися на полі бою, відбудувати зруйноване війною, але й зцілити рани тих, хто боровся за нашу свободу. Ми повинні зробити все можливе, щоб голос ветеранів був почутий, а їхні потреби – задоволені. Це наш обов'язок перед тими, хто не побоявся стати на захист нашого майбутнього.

Руслана Величко-Трифонюк, в. о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.