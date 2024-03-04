"Драконовские требования" к качеству питания ВСУ. Пример одной консервы

Державний оператор тилу (DOT) – новостворена агенція для тилового забезпечення ЗСУ – стикається з тиском та спробами блокування реформ вже третій місяць.

Команда DOT успішно забезпечує ЗСУ пально-мастильними матеріалами, одягом та амуніцією. Саме зараз ми працюємо над закупівлею харчування.

Перші тендери були зірвані в лютому шляхом інформаційної атаки та масових судових позовів. Як результат – ритейл не зайшов на торги, а самі торги були скасовані через технічну неможливість виконати вимоги апеляційного суду.

Реклама:

Серед іншого, були оскаржені такі вимоги до постачальників, як заборона участі постачальників, які не виконали свої зобов’язання перед Міноборони в попередніх роках, наявність мінімум 15 складів для забезпечення безпекових вимог тощо.

На цьому тижні відбудуться повторні торги за спрощеними процедурами. І знову телеграм-каналами ширяться наступні тези:

не можна виставляти високі штрафи за неякісні товари, які поставляються військовим;

не можна виставляти штрафи за недопуск на територію склада постачальника, де зберігаються продукти харчування для ЗСУ.

Так у чому причина? На фото нижче консерви сардини тих постачальників, які забезпечують ЗСУ у 1-му кварталі 2024 року.

Управління з контролю якості ДОТу протестувало кілька консерв. На фото продукція від двох різних постачальників, яка поставляється за однією номенклатурною позицією – консерви сардини.

Як вам відмінність? Окрім зовнішньої та смакової відмінностей, були виявлені неприпустимі речовини у консервах, що свідчить про серйозні проблеми з контролем якості у деяких постачальників.

Такі проблеми можуть мати серйозні наслідки для безпеки та здоров'я військових і вимагають негайного реагування та прийняття відповідних заходів для забезпечення якості продукції.

Що це означає? Якість товарів – один з ключових показників, на який треба звертати увагу при забезпеченні ЗСУ. Покладати цей процес виключно на сторону постачальників – означає не контролювати ситуацію та приймати ризики. Тому ми в DOT приділяємо особливу увагу побудові процесу контролю якості. Відповідні механізми вбудовуються як на етапі оголошенні тендерів, так і під час прийому товарів.

Вже з 1 квітня почнуться поставки за контрактами DOT. Буде не просто, але ми вже на шляху змін, щоб забезпечення наших захисників було гідним.

Яким Коваленко, директор з управління поставками Державного оператора тилу

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.