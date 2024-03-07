Чего ожидать от конкурса ВАКС и почему стоит на него подаваться?

1 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оголосила про початок прийому документів у відборі 25 суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Чим цей конкурс важливий для України, чому всім потенційним суддям треба взяти в ньому участь та які виклики можуть виникнути в процесі? Спробуємо розібратися.

Як змінилася робота ВАКС під час повномасштабної війни

Вищий антикорупційний суд почав роботу восени 2019 року, а до того з нуля в межах гучного та дуже ретельного, як для того часу, конкурсу відібрали 39 суддів – у першу та апеляційну інстанції.

Після цього штат суддів Вищого антикорупційного суду не змінювався навіть після 24 лютого 2022 року, хоча повномасштабне вторгнення росії в Україну відбилося на роботі багатьох державних установ. Як і від моменту запуску, у першій інстанції ВАКС працює 27 суддів, а в Апеляційній палаті – 12.

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За час своєї роботи Антикорсуд продемонстрував високу ефективність та вже багато в чому справдив очікування громадськості щодо прозорості своєї роботи та, очевидно, некорумпованості суддів. Та і загалом до організації роботи ВАКС значно менше запитань, ніж до інших судових інституцій. Останнє дослідження TI Ukraine в межах моніторингу роботи ВАКС показало, що з 24 лютого 2022 року відсоток процедурних і процесуальних порушень у ВАКС і АП ВАКС складає всього 5%. Тож не дарма Антикорсуд називають зразковим для української судової системи, яка ще не пройшла свою реформу.

Так, з 2019 року ВАКС виніс 169 вироків, розглянув 308 кримінальних проваджень та понад 41 тисячу скарг і клопотань. А коли росія здійснила свій повномасштабний наступ, робота ВАКС все одно продовжувалася.

Але якщо штат суддів залишився сталим, то кількість справ за роки тільки продовжує зростати. Зокрема після початку вторгнення до підсудності ВАКС віднесли справи про конфіскацію активів росіян та українських колаборантів, та й після оновлення керівництва ще більше справ надходить і від НАБУ-САП. Водночас судді ВАКС розглядають справи по суті лише "трійками".

Ці фактори створюють загрозу, що обвинувачені в корупції все частіше уникатимуть покарання через те, що строк їхнього притягнення до відповідальності просто збігатиме. За 4 роки роботи ВАКС уже звільнив через сплив строків 21% обвинувачених, і без імплементації необхідних змін ця тенденція може погіршитися.

Українське суспільство очікує від Антикорсуду справедливих і вчасних вироків, і одним з рішень, яке посилить ВАКС, якраз і є проведення цього конкурсу. Тож уперше в Антикорсуд відбудеться донабір, щоб зменшити навантаження на вже чинних "вершників правосуддя".

Як буде проходити конкурс

Під час пресконференції 1 березня Комісія оголосила, що прийматиме документи від кандидатів до 15 березня. Їх оцінюватиме ВККС, а до перевірки на доброчесність долучиться Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ), що складатиметься з 6 членів. Її склад ВККС сподівається затвердити вже до кінця березня.

В межах конкурсу претенденти на посади суддів спочатку пройдуть тестування, виконають практичне завдання та пройдуть спеціальну перевірку. Після цього ВККС дослідить досьє кандидатів, проведе співбесіди спільно з ГРМЕ та фінальні співбесіди з переможцями. Врешті-решт, ВРП направить подання з переможцями конкурсу Президенту, а той має офіційно призначити кандидата на посаду.

Подавати документи кандидатам необхідно онлайн на офіційному вебсайті ВККС. Для учасників конкурсів на посади суддів навіть створили спеціальну відеоінструкцію, щоб усі охочі змогли податися правильно.

Всі вимоги до суддів детально прописані в Законі України "Про Вищий антикорупційний суд", і там же вказано, кому не вдасться обійняти таку посаду.

Зокрема, суддею ВАКС не зможуть стати особи, раніше засуджені за умисні кримінальні правопорушення чи внесені до Реєстру корупціонерів, працівники органів правопорядку та інших наведених в законі органів, які працювали там попередні 10 років, члени ВККС чи Вищої ради юстиції, які працювали там до квітня 2014 року тощо.

З якими викликами може зіштовхнутися конкурс?

За результатами відбору до ВАКС мають знайти 25 свіжих кадрів: 15 у першу інстанцію, а 10 працюватимуть в апеляції. Тож головний виклик – відібрати справді якісних кандидатів у розумні строки.

На пресконференції 1 березня член ВККС Олег Коліуш зазначив, що комісія сподівається закінчити конкурс до кінця 2024 року. Це здійсненне, хоч і непросте завдання, адже треба відібрати 25 фахівців із бездоганною репутацією та достатніми компетенціями в різних галузях права. Успіх тут залежатиме, зокрема, від навантаження на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка вже паралельно проводить добір в різні суди по всій країні

Тут можна згадати не дуже втішний приклад з останнім конкурсом з відбору 8 прокурорів у САП, що тривав понад 4 місяці. Повністю доукомплектувати склад прокуратури вдалося не одразу – комісія відібрала лише половину справді найкращих кандидатів, а не просто формально заповнила вакансії. Чи значить це, що ця ж проблема очікує на конкурс ВАКС – можливо, але за наявності достатньої кількості хороших кандидатур подібного можна уникнути.

І тут треба врахувати ймовірність того, що чинні судді Антикорсуду виявлять бажання подаватися, наприклад, до Апеляційної палати ВАКС. Якщо відбудеться така внутрішня міграція кадрів, внаслідок конкурсу перша інстанція ВАКС поповниться меншою кількістю людей, і в ній знову з’являться вакансії. Відкритим залишається й питання щодо донабору на посади в інших судах, звідки кандидати можуть перейти на роботу у ВАКС. Це теж треба передбачити, проте, сподіваємося, ВККС знає про такі імовірності.

І безперечно, що новий відбір у ВАКС вже має більші шанси на успіх, ніж коли суддів шукали вперше. Як кількісно, адже комісії потрібно відібрати в півтора раза менше суддів, ніж у 2018 році, так і якісно, бо Антикорсуд вже зарекомендував себе доволі ефективною інституцією.

Коли створювали ВАКС, чимало потенційних суддів часто не дуже розуміли, навіщо взагалі потрібен такий окремий суд. Ми в TI Ukraine зі свого боку тоді навіть проводили спеціальну пізнавальну кампанію щодо цього.

Та за роки роботи ВАКС бачимо що суд зберіг свою репутацію, не втрапив у жоден гучний скандал та продовжує розвиватися. Тому зараз ми вже маємо реальні успіхи, зафіксовані в цифрах, а не тільки обіцянки, як це було 6 років тому. А це цілком може стати фактором додаткової мотивації для кандидатів у судді ВАКС.

Тож ми закликаємо усіх охочих обов’язково подаватися на конкурс! Адже без якісного правосуддя неможлива ефективна боротьба з корупцією.

Андрій Боровик, виконавчий директор TI Ukraine

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