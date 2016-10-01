США не признают запрет Меджлиса крымских татар

Соединенные Штаты признают незаконным решение Верховного Суда России о запрете Меджлиса и вновь пизывают Россию вернуть Украине контроль над Крымом.

Об этом говорится в специальном заявлении Госдепа США.

"Мы отвергаем характеристику Меджлиса как экстремистской организации и осуждаем запрет дияльнсти этого демократического института. Это решение вызывает особое беспокойство с учетом систематического и несправедливого негативного отношения России к кримським татарам", - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Марк Тонер.

В ведомстве осудили произвольные аресты, похищения людей, политически мотивированные аресты, ограничение свободы и передвижения, обыски в домах и мечетях, которые Россия осуществляет против крымских татар и призвали немедленно прекратить эту неприемлемую практику.

"Мы не признаем попытку аннексии Россией Крыма, и мы повторяем наш призыв к России вернуть контроль над полуостровом в Украине", - сказал Тонер, добавив, что к тому времени связанные с Крымом санкции не будут отменены.

Ранее запрет Меджлиса осудили в ЕС, назвав это серьезным нападением на права крымских татар и призвали РФ в полной мере обеспечивать их права в соответствии с международным правом.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф выразила обеспокоенность по поводу решения Верховного суда РФ о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

29 сентября Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.