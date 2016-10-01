Россия на месяц возглавит СБ ООН

Россия принимает в субботу председательство в Совете Безопасности ООН.



Об этом сообщает ТАСС.

Первая встреча Совбеза под председательством России пройдет 3 октября, когда будет утверждена программа работы на текущий месяц. В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин даст пресс-конференцию, на которой расскажет о запланированных на октябрь мероприятиях.



Как сообщается, программа работы СБ на октябрь предусматривает около 20 заседаний.

"Центральным мероприятием российского председательства станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями: ОДКБ, ШОС и СНГ", - сообщили в российской дипмиссии.

19 октября в Совбезе состоятся ежеквартальные дебаты по ближневосточному урегулированию, а 25 октября - по теме "Женщины, мир и безопасность".

В течение месяца членам Совета Безопасности предстоит заняться конфликтами в Африке, в том числе в суданской провинции Дарфур, Демократической Республике Конго, Мали, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, а также уделить внимание кризисам в странах Ближнего Востока. В частности, будут обсуждаться ситуации в Йемене, Ливане и Сирии.

Ожидаются по меньшей мере две встречи по Сирии. Одна из них будет посвящена гуманитарной обстановке в стране, а вторая - ситуации с применением в ходе конфликта отравляющих веществ.

5 октября в Совбезе в закрытом режим пройдет шестое предварительное голосование в рамках процедуры избрания нового Генсека ООН. В ходе опроса будут применяться разноцветные бюллетени для постоянных и непостоянных членов Совбеза. На этом этапе мнение пяти постоянных членов (России, Великобритании, Китая, США и Франции) будет иметь решающее значение, так как они наделены правом вето и в состоянии блокировать любую кандидатуру.