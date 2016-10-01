Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия на месяц возглавит СБ ООН

Суббота, 1 октября 2016, 05:47

Россия принимает в субботу председательство в Совете Безопасности ООН.

Об этом сообщает ТАСС.

Первая встреча Совбеза под председательством России пройдет 3 октября, когда будет утверждена программа работы на текущий месяц. В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин даст пресс-конференцию, на которой расскажет о запланированных на октябрь мероприятиях.

Как сообщается, программа работы СБ на октябрь предусматривает около 20 заседаний.

"Центральным мероприятием российского председательства станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями: ОДКБ, ШОС и СНГ", - сообщили в российской дипмиссии.

19 октября в Совбезе состоятся ежеквартальные дебаты по ближневосточному урегулированию, а 25 октября - по теме "Женщины, мир и безопасность".

В течение месяца членам Совета Безопасности предстоит заняться конфликтами в Африке, в том числе в суданской провинции Дарфур, Демократической Республике Конго, Мали, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, а также уделить внимание кризисам в странах Ближнего Востока. В частности, будут обсуждаться ситуации в Йемене, Ливане и Сирии.

Ожидаются по меньшей мере две встречи по Сирии. Одна из них будет посвящена гуманитарной обстановке в стране, а вторая - ситуации с применением в ходе конфликта отравляющих веществ.

5 октября в Совбезе в закрытом режим пройдет шестое предварительное голосование в рамках процедуры избрания нового Генсека ООН. В ходе опроса будут применяться разноцветные бюллетени для постоянных и непостоянных членов Совбеза. На этом этапе мнение пяти постоянных членов (России, Великобритании, Китая, США и Франции) будет иметь решающее значение, так как они наделены правом вето и в состоянии блокировать любую кандидатуру.

Темы: ООНРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: