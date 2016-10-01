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ГПСУ: Боевики прекратили пропуск на КПВВ "Станица Луганская"

Суббота, 1 октября 2016, 11:05

1 октября утром боевики останавливали в одностороннем порядке пропуск лиц напротив контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Также отмечается, что КПВВ "Станица Луганская" работал в штатном режиме.

"Пограничники 1 октября начали оформление лиц с момента открытия КПВВ. Однако по неизвестным причинам боевики отказались пропускать граждан", - отметили в ГПСУ.

Позже в ведомстве отметили, что в 10:40 напротив КПВВ "Станица Луганская" террористы возобновили пропуск лиц.

По данным Госпогранслужбы, другие контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме.

"В течение 30 сентября пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда оставался динамичным: всего КПВВ пересекло почти 26 тыс. человек и 4,4 тысячи транспортных средств. Наибольший движение наблюдалось в контрольных пунктах" Марьинка ", где оформлено 6170 человек и "Новотроицкое" - 6000 граждан ", - отметили в ГПСУ.

Утром 1 октября на КПВВ находились на въезд и выезд соответственно: "Зайцево" - 30/200; "Марьинка" - 220/170; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 55/30 автомобилей.

Украинская правда

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Темы: границаДонбасс
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