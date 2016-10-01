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Суд над задержанными в убийстве милиционеров объявил перерыв

Суббота, 1 октября 2016, 13:51

Апелляционный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию новой меры пресечения для Андрея Романюка, Евгения Кошелюка и Виты Заверухи, которых подозревают в убийстве милиционеров на столичной АЗС в 2015 году.

При рассмотрении дела вокруг суда усилены меры безопасности, журналистов в зал не пускали, сообщают в эфире "112 Україна".

Вместе с тем у Апелляционного суда произошли столкновения между людьми, которые пришли выразить поддержку задержанным, и силовиками: часть людей попыталась прорвать границу силовиков, но эта попытка оказалась неудачной. Попытки прорвать границу осуществлялись неоднократно, но безрезультатно.

1 октября истек срок меры пресечения для Виты Заверухи и еще двух подозреваемых по делу о убийство милиционеров.

В 8:00 утра подозреваемых отпустили, но потом снова задержали в зале суда. Как отметил нардеп Игорь Луценко, причина повторного задержания - в нарушении задержанными общественного порядка за решеткой.

Прокуроры требуют продлить арест Заверухи, Романюка и Кошелюка еще на 2 месяца.

Как известно, в мая 2015 года года в результате перестрелки с грабителями АЗС погибли два милиционера, еще трое получили ранения. Милиция задержала трех подозреваемых в совершении преступления.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что эти же люди ранее нападали на пост ГАИ в Быковне.

На сайте МВД также было обнародовано видео, на котором один из задержанных заявил, что они приехали в столицу с целью устроить теракт.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевсудмилиция
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