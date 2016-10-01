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Глава департамента ГПУ живет в особняке, оформленном на мать - СМИ

Суббота, 1 октября 2016, 17:53
Глава департамента ГПУ живет в особняке, оформленном на мать - СМИ

Глава Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимир Бедрикивский не внес в декларацию поместье под Киевом, записав его на мать, проживающую в Черновцах.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и канала "UA: Первый".

"Бедрыкивский - давний знакомый генерального прокурора Юрия Луценко. Еще при президенте Ющенко, когда Луценко возглавлял Министерство внутренних дел, Бедрыкивский был его первым заместителем и даже получил звание генерал-полковника милиции. Когда же в 2016 году Луценко стал генпрокурором, Бедрикивский получил должность председателя влиятельного департамента в ГПУ", - говорится в расследовании.

 

"Кроме того, в пользовании Бедрикивского дом на 583 квадратных метра под Киевом. Имение записано на 80-летнюю маму чиновника. Она стала обладательницей роскошного дома в 2009 году - когда Владимир Бедрикивский работал в МВД", - отмечают журналисты "Схем".Как отмечается, жена Бедрикивского Инна владеет квартирой на 67 квадратных метров в столице.

Также, в 2014 году Бедрикивский, его жена и сын выкупили еще четыре участка возле имения, получив доступ к водоему.

Также 26-летний сын Бедрикивского является владельцем квартиры на 143 квадратных метра в новостройке в центре Киева и элитного внедорожника Volkswagen Touareg.

 

В письменном ответе пресс-служба ГПУ подтвердила, что Бедрыкивский живет в доме матери, но каким образом она приобрела такое дорогое жилье - неизвестно.

"Данный дом и земельный участок принадлежит на праве собственности его матери - Бедрикивской Маинне Михайловне, которая не проживает вместе с декларантом, не является членом его семьи, а потому в декларации не указана. Информация о доходах и расходах М. Бедрикивской, которая не является членом семьи работника Генеральной прокуратуры Украины, носит конфиденциальный характер", - отмечают в ГПУ.

"Схемы" выяснили, что мама чиновника на самом деле проживает в Черновцах. Однако женщина не захотела общаться с журналистами о том, каким образом она приобрела поместье под Киевом, где живет ее сын.

 

Как известно, в сентябре Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал увольнение сотрудника прокуратуры из отдела, который следит за налоговиками, Александра Амплеева, в отношении которого были коррупционные подозрения.

Также Луценко заявлял, что при ГПУ будет создана новая служба, которая будет тайно проверять прокуроров на причастность к коррупции.

В Генпрокуратуре работал еще один прокурор, который ездит на "бабушкином авто" - автомобиль Audi Q7 с номерами ВХ 9125 ВМ, на котором ездит следователь ГПУ Дмитрий Сус - входит в департамент ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики - принадлежит жительнице г.Хмельницкий Марии Юрчик 1930 года рождения - вероятно, бабушке Суса.

Позже Сус был отстранен от работы из-за конфликта с Национальным антикоррупционным бюро.

Экономическая правда

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Темы: Генпрокуратурадекларации
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