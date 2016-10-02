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Военная прокуратура рассказала, какие войска РФ захватывали Крым

Воскресенье, 2 октября 2016, 09:34
Военная прокуратура рассказала, какие войска РФ захватывали Крым

Военный прокурор Руслан Кравченко назвал войска Российской Федерации, которые принимали участие в захвате Крыма.

Об этом он заявил в субботнем эфире программы "Киев-Донбасс" "Громадського радио".

"Следствием было установлено и собрано достаточно доказательств, чтобы я сейчас уверенно говорил, что это были за войска. В частности, это была 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада воздушно-десантных войск, 45-й отдельный гвардейский полк специального назначения ВДВ Вооруженных сил РФ — воинская часть 28 337, 18-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 58-я армия Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВДВ — воинская часть 65 451, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ РФ, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада миротворческих сил Российской Федерации — воинская часть 90 600", - сообщил Кравченко.

Кроме того, он отметил, что на военной технике и форме российских военных были заблаговременно замаскированы все тактические знаки.

Темы: КрымРосcия
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