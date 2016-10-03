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Папа Франциск говорит, что ЛГБТ следует уважать, но против гендерной теории

Понедельник, 3 октября 2016, 07:24

Папа римский Франциск заявил, что к геям и транссексуалам следует относиться с уважением, но преподавание теории гендерного самоопределения в школах неприемлимо.

Об этом он заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь из зарубежной поездки, сообщает Reuters.

Франциск сказал, что в качестве священника, он служил людям с гомосексуальными наклонностями, а также тем, кто не мог хранить целомудрие, как того требует Церковь.

"Я поддерживал их, я привел их ближе к Господу. Некоторые из них были не в состоянии подчиниться учению Церкви, но я сопровождал их и никогда не отказывался от них. Это факт. Людей надо поддерживать, также как Исус поддерживает их", - сказал он.

Во время своей поездки в Грузию и Азербайджан он сказал, что преподавание гендерной теории в школах было частью "глобальной войны" против брака.

Согласно гендерной теории, в то время как люди могут биологически принадлежать к мужскому или женскому полу, они имеют право идентифицировать себя как мужчину или женщину, лицо обоих полов, либо никакого.

По его словам преподавание этой теории в школах "противоречит природным вещам".

"Одно дело, если у человека есть предрасположенность, возможность выбора и даже смены пола. Но совсем другое - преподавать гендерную теорию в школах таким образом, чтобы это привело к смене ментальности. Я называю это "идеологической колонизацией", - подчеркнул он.

"Жизнь есть жизнь, и вещи должны приниматься как они есть. Грех есть грех, но склонности или гормональный дисбалланс... могут вызвать множество проблем и мы должны быть осторожными", - подчеркнул Франциск.

Темы: ЛГБТрелигия
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