Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По итогам аттестации уволены 26% руководящего состава полиции

Понедельник, 3 октября 2016, 15:40

Переаттестацию в рядах Национальной полиции не прошли 5 257 сотрудников.

Об этом на брифинге в понедельник сообщила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

"Аттестацию и новый отбор в Нацполицию проходило 83 тысячи 939 сотрудников, в том числе сотрудник которые из милиции перешли в полицию – 68 135 человек", – сообщила она.

"5 257 человек были уволены из рядов Национальной полиции, то есть не прошли аттестацию", – сказала Дканоидзе.

По ее словам, из них не прошли переаттестацию 26% высшего руководящегго состава и около 15% – среднего.

В то же время по результатам проверки было рекомендовано повысить в должности 4,479 полицейских, а понизить – почти 4,766 полицейских.

Также глава МВД Арсен Аваков в своем Facebook обнародовал соотвествующую инфографику.

 

По его словам, полиция пока неукомплектована. Не хватает 18 875 полицейских и 1497 госслужащих – и фактически на службе 109 628 человек: 99 125 полицейских и 10 503 служащих.

Аваков обещает позже обнародовать полные списки прошедших и не прошедших аттестацию полицейских.

Он также сообщил, что "аттестация спецподразделений полиции, работающих в зоне АТО (добробаты) проходит по особому порядку и итоги ее будут обнародованы по завершению процедур, связанных с процессом ротации в зоне АТО".

Валентина Романенко, УП

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
Все новости...
Реклама: