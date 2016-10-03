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Деканоидзе подробно рассказала, что хотят разрешить полицейским

Понедельник, 3 октября 2016, 16:09
Деканоидзе подробно рассказала, что хотят разрешить полицейским

МВД планирует внести ряд изменений в законодательство, регламентирующее работу полицейских.

Об этом заявила руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе на брифинге в понедельник.

"Это будут изменения, точнее уточнения в некоторых законах Украины, в том числе в Кодексе Украины об админнарушении, в законе Украины о дорожном движении и в законе Украины о Нацполиции", - сказала она.

"Мы хотим уточнить нормы, которые не только будут защищать полицейских, а в первую очередь, будут защищать граждан Украины", - добавила она.

Она привела несколько изменений, которые планируют ввести.

"В законе Украины о дорожном движении мы хотим уточнить норму, когда полицейский останавливает человека (транспортное средство) и предупреждает водителя, что нельзя оставлять салон", - сказала она.

"Когда полицейский говорит, что вы должны остаться в машине... то вы должны остаться в салоне автотранспорта", - добавила она.

В то же время она отметила, что у руководства Нацполиции нет инициативы запрещать видеосъемку работы полицейских.

"(Планируется - ред.) уточнить порядок предъявления документов водителя полицейским... Сейчас у нас водитель предъявляет документы. Будем уточнять, что водитель должен передать документы", - сказала Деканоидзе.

"Хотим увеличить ответственность за побег с места ДТП", - сообщила она.

По ее словам, "планируется уточнение оснований для временного задержания транспортного средства".

"Хотим уточнить меру проведения осмотра водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения без участия свидетелей", - сказала Деканоидзе.

"Хотим уточнить степень и право полицейского на осмотр транспортного средства, его багажного отделения и салона", - сказала она, отметив, что эта норма предлагается в связи с большим количеством нелегального оружия в стране.

Также, по словам Деканоидзе, планируется увеличить ответственность за оскорбление полицейского.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Деканоидзеполициязаконодательство
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