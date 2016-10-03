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Путин требует от США снять санкции

Понедельник, 3 октября 2016, 18:11

Россия заявила, что восстановит действие российско-американских договоренностей по утилизации плутония, если США отменит санкции против РФ и так называемый закон Сергея Магнитского.

Об этом говорится в законопроекте, внесенном президентом Владимиром Путиным в Госдуму в понедельник, 3 октября, передает DW.

Также Hосия требует от США сократить численность вооруженных сил НАТО у российских границ и отказаться от "недружественной политики в отношении РФ".

Кроме того, Россия требует компенсировать ей ущерб от санкций.

Как известно, в понедельник Россия приостановила действие соглашения с правительством США об утилизации оружейного плутония, а также протоколов к этому соглашению.

Закон Магнитского был принят в США в 2011 году предусматривает введение персональных санкций против ряда российских чиновников, виновных в смерти юриста Сергея Магнитского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиясанкцииСШАПутин
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