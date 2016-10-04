Мать похищенного в Крыму Ибрагимова написала письмо-обращение Порошенко

Мать похищенного в Крыму члена Исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова Лиля Алиева написала письмо, в котором обратилась к президенту Украины Петру Порошенко.

Фото письма опубликовала глава общественной инициативы "Крым-SOS" Тамила Ташева на странице в Facebook.

В письме Алиева просит Порошенко приложить дополнительные усилия по поиску и освобождению ее сына, а также других похищенных крымских татар.

"Пане Президенте! С чувством сильной тревоги обращаюсь к Вам за судьбу сына и других похищенных и надеюсь, что будут приложены дополнительные усилия по их поиску и освобождению. Мы, родители похищенных крымских татар, уверенны, что их вина − в безмерной любви к Украине, что они являются ее настоящими патриотами. Уважаемый Петр Алексеевич! Надеюсь, Вы не откажите в просьбе убитой горем матери, инвалиду, которая поднимается из постели в надежде увидеть и обнять горячо любимого ею сына", – в частности, написала Алиева в письме.

Ташева также сообщила, что с момента аннексии в Крыму без вести пропали более 20 человек, 9 были найдены мертвыми.

"За время оккупации в Крыму без вести пропало более 20 человек, 9 были найдены мертвыми. На данный момент известно о 16 случаях насильственных исчезновений. Последний - Османов Ремзи, пропавший 26 сентября. И как всегда нет никакого расследования этих дел", - написала она.

Ибрагимова похитили в Бахчисарае, об этом стало известно 24 мая 2016 года.

Крим. Реалии