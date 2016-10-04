Российский олигарх хочет застроить Крым "Петрушкой"

Российский олигарх Александр Лебедев, которого когда-то прочили на место посла в Украину, намерен построить в аннексированном Крыму сеть ресторанов быстрого питания "Петрушка".

Об этом пишет крымское издание 15 минут со ссылкой на Forbes.

После аннексии McDonald’s отказался работать на полуострове.

Лебедев намерен открыть кафе в Алуште и в других городах оккупированного Россией Крыма, в первую очередь Ялте, Симферополе, парке "Тайган" в Белогорске, Керчи и Севастополе.

Он рассчитывает, что один чек будет в пределах 150-200 рублей (60-82 грн).

Олигарх похвастался, что в Алуште также есть сеть его отелей.



