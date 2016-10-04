Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Участникам АТО объясняют, что делать, если не везут бесплатно

Вторник, 4 октября 2016, 13:28
Участникам АТО объясняют, что делать, если не везут бесплатно
autocentre.ua

Министерство обороны отмечает, что участники АТО имеют право вызвать полицию в случае, если им отказывают в предусмотренном бесплатном проезде по удостоверению участника боевых действий.

Соответствующее разъяснение обнародовано во вторник на сайте оборонного ведомства в Facebook.

"Если вам известно о нарушении закона персоналом какой-то автостанции при продаже билетов участникам АТО, перед обращением в кассу найдите хотя бы одного свидетеля. Затем в его присутствии поинтересуйтесь у кассира наличием свободных мест на нужный вам рейс. И только после этого, если такие места есть, доставайте удостоверение УБД и просите предоставить вам бесплатный билет", – говорится в разъяснении.

"В случае, если в кассе вам в этом по каким-либо причинам откажут, вызывайте администрацию автостанции и дежурный наряд полиции", – отмечают в Минобороны.

Полиция должна составить административный протокол о нарушении закона должностными лицами автостанции, который должны подписать потерпевший и свидетель.

"Если вы приобрели в кассе бесплатный билет, а водитель не пускает вас в салон, делайте то же, что и в предыдущем примере. Но полиция в таком случае должна составить уже два протокола: на водителя автобуса и на предприятие, от которого он работает. Попросите хотя бы двух пассажиров быть свидетелями и подписать протоколы", – говорится также в комментарии.

В случае, если водитель городского общественного автотранспорта требует от участника боевых платы за проезд и отказывается следовать по маршруту, также рекомендуется вызвать наряд полиции по телефону 102.

"Порядок ваших дальнейших действий аналогичен предыдущим, или обратитесь в управление социальной защиты или в госадминистрацию того района, где с вами так поступили, с жалобой", – отмечают в Минбороны.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцстандартыАТОМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
соцстандарты
На Буковине одиноким старикам будут доставлять продукты и лекарства
На субсидии может потребоваться еще 7 миллиардов – министр
Словарик образованного украинца. Как можно и нельзя говорить о людях
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
Все новости...
Реклама: