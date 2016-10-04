Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Московской области РФ снесут храм Киевского Патриархата

Вторник, 4 октября 2016, 14:29

Российский суд постановил снести в Московской области храм Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Об этом на своих страницах в Facebook написали митрополит Адриан (Старина) и иеромонах Святослав Скороход.

По словам Скорохода в понедельник, 3 октября московская областной суд вынес решение по Апелляционному иску.

"С третьего октября 2016 вступает в силу окончательный приговор в сносе нашего Свято-Троицкого храма в г. Ногинске Московской области удовлетворив истца Админиcтрацию Ногинського района (а по сути Московскую Патриархию) и решение первой судебной инстанции Ногинского городского суда. Согласно постановлению храм будет снесен в 4-месячный срок за наш счет", - написал он.

Он также сообщил, что накануне заседания суда на адвоката Горюнову Татьяну Федоровну было совершено нападение.

"Вечером возвращаясь домой неизвестные из машины начали по ней стрелять, после угрожая по-телефону расправой в случае дальнейшей поддержки и защиты нашего храма в суде", - написал он.

Свято-Троицкий храм является парафией Богородской епархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
Все новости...
Реклама: