Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий поддержал продление моратория на продажу земли

Вторник, 4 октября 2016, 15:16
Парубий поддержал продление моратория на продажу земли

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поддержал продление моратория на продажу земли и считает, что такое решение парламент сможет согласовать в ближайшее время.

Об этом он заявил на встрече с аграриями во вторник, сообщили "Украинской правде" в пресс-службе спикера.

"Мораторий на продажу земли должен быть продлен. А вместе с ним должны быть одновременно приняты законодательные акты, регулирующие эту сферу", – заявил Парубий.

Спикер сообщил, что будет внедрен "единый аграрный день в парламенте для системного рассмотрения необходимых вопросов в этой сфере".

Парубий считает, что "есть все шансы выйти в ближайшее время на системное решение".

"Сейчас идет дискуссия на уровне глав фракций с тем, чтобы выйти на одно системное согласованное решение, которое будет иметь целью как продление моратория, так и одновременно перечень законодательных актов, которые Верховная Рада должна принять для упорядочения рынка земли", – рассказал спикер.

"Уверен, что по тем позициям, которые не предусматривают политических спекуляций, а предусматривают системный основательный подход, мы выйдем на системный документ о продлении моратория", – добавил он.

Как сообщалось, фракции "Народного фронта", "Батькивщины" и "Радикальной партии" выступают за продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

В то же время, 3 октября в ходе посвященного обнародованию материалов второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины конференц-колла глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов.

"Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", – сказал представитель МВФ.

Украинская правда

Темы: земляВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
земля
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
Арестованы земли на острове Муромец в Киеве, незаконно застроенные при содействии советника Кличко
Правительству советуют обратить внимание, что земли в Украине продаются по заведомо заниженным ценам
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
Все новости...
Реклама: