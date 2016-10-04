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Конкурсная комиссия избрала Светличную главой Харьковской ОГА

Вторник, 4 октября 2016, 19:03

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы выбрала Юлию Светличную председателем Харьковской облгосадминистрации.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 4 октября, передают Украинские Новости.

Сейчас Светличная является исполняющим обязанности председателя Харьковской обладминистрации.

Конкурсная комиссия также избрала резервным кандидатом Сергея Мельника, который на протяжении года имеет право быть назначенным харьковским губернатором в случае, если Светличная не пройдет специальную проверку, откажется от должности либо в случае форс-мажора.

Светличной - 32 года. У нее экономическое образование и она окончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины (государственное управление, магистр государственного управления). В 2012 закончил аспирантуру Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "механизмы государственного управления". Имеет звание кандидата наук государственного управления.

 
UKR.MEDIA

Депутат Харьковского областного совета 7-го созыва, руководитель фракции "БПП "Солидарность", председатель постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества.

Трудовую деятельность начала в 2005 году начальником отдела учебно-производственного центра "Охрана труда".

После работы в 2006 была заместителем генерального директора ООО "Гамма", перешла на государственную службу, где прошла путь от главного специалиста отдела инвестиционной политики главного управления экономики обладминистрации (2006-2007 годы) до первого заместителя председателя областной государственной администрации (25 апреля 2016 - 29 августа 2016).

В 2015 году Светличная задекларировала 133,7 тыс. гривен доходов.

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Темы: Харьковская областьместная власть
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