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Конкурсная комиссия избрала Гундича председателем Житомирской ОГА

Вторник, 4 октября 2016, 20:34

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Игоря Гундича председателем Житомирской областной государственной администрации.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 4 октября.

На данный момент Гундич является временно исполняющим обязанности председателя Житомирской обладминистрации.

Конкурсная комиссия также избрала резервным кандидатом Александра Шпита, который на протяжении года имеет право быть назначенным житомирским губернатором в случае, если Гундич не пройдет специальную проверку, откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Шпита является исполняющим обязанности начальника главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Житомирской области.

Гундич родился 28 декабря 1975 года в Житомире, образование - высшее (Житомирский инженерно-технологический институт, специальность "Менеджмент организаций", квалификация - менеджер-экономист).

Трудовую деятельность начал в 2003 году заведующим кормовым двором общества с ограниченной ответственностью "Южное" в с. Буряки Бердичевского района Житомирской области.

С июля 2005-го по май 2006-го года он руководил исполнительным комитетом житомирской городской организации партии "Народный союз "Наша Украина".

С мая 2006-го по ноябрь 2010-го года Гундич работал первым заместителем мэра Житомира по вопросам деятельности исполнительных органов.

С октября 2012-го по апрель 2016-го года - директор ООО "Элитное" (с. Буряки Бердичевского района).

Женат, воспитывает двух сыновей.

В 2015 году Гундич задекларировал 134,8 тыс. гривен доходов.

Как сообщали Українські Новини, конкурсная комиссия допустила 16 претендентов на должность житомирского губернатора к конкурсу.

17 человек подали документы на участие в конкурсе на данную должность.

Украинские новости

Темы: Житомир
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