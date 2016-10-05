Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ пристановила сотрудничество с США по ядерным испытаниям

Среда, 5 октября 2016, 20:19

Российская Федерация приостановила действие соглашения о сотрудничестве с США в сфере научных исследований и разработок в ядерной и энергетической сферах.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Соглашение было подписано в сентябре 2013 года.

Как заявили в правительстве, введение США антироссийских санкций "непосредственно затронуло направления сотрудничества" предусмотренные договором.

В частности, США в апреле 2014 года объявили корпорации "Росатом" о приостановке сотрудничества в области атомной энергетики в связи с событиями на Украине, а в дальнейшем американцами были отменены "двусторонние встречи и мероприятия".

Также правительство объявило о прекращении действия исполнительного соглашения о сотрудничестве "Росатома" и министерства энергетики США "о сотрудничестве в проведении исследований возможности конверсии российских исследовательских реакторов на использование низкообогащенного уранового топлива", заключенного в 2010 году.

"По состоянию на февраль 2016 года Соглашение в основном выполнено, работы по исследованию возможности конверсии реакторов завершены", — говорится в справке к распоряжению.

В нынешних условиях, как сказано в документе, "дальнейшее сотрудничество с американской стороной", предполагающее в том числе "допуск американских граждан на российские ядерные объекты", "нецелесообразно".

"Регулярное продление США санкций против России, в число которых входит и приостановление российско-американского сотрудничества в области атомной энергетики, требует принятия контрмер в отношении американской стороны", - сказано в заявлении РФ.

"За Российской Федерацией будет сохраняться возможность возобновить сотрудничество по Соглашению, когда это будет оправдано с точки зрения общего контекста отношений с США", - говорится в документе.

Meduza

Темы: РосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Росcия
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Финляндия закрывает генконсульство РФ в Турку
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Последние новости
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
Все новости...
Реклама: