Официальную Facebook-страницу пресс-центра штаба АТО взломали
Среда, 5 октября 2016, 21:54
Официальную страницу пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook взломали хакеры.
Такой вывод можно сделать из информации, которая начала появляться на странице пресс-центра АТО.
"Вы были сломаны! Пресс-центр АТО, пишите правду, а не врите, как вы всегда это делаете!" - говорится в сообщении, размещенном хакерами.
Взломавшие страницу называют сотрудников пресс-центра соучастниками военных преступлений против украинского народа.
Украинская правда