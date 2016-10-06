Форма е-декларации не соответствует утвержденным НАЗК требованиям - НАБУ

В НАБУ заявляют, что детективы прекратили заполнения электронных декларации за несоответствие формы декларации той, которая была утверждена НАПК.

Об этом "Украинской правде" сообщил глава НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос, почему только 10 детективов подали свои электронные декларации.

"Детективы НАБУ начали заполнять электронные декларации 1 сентября, как того требует законодательство. Впрочем, при заполнении был выявлен ряд несоответствий существующей формы декларации той, которая была утверждена НАЗК раньше. Поэтому легитимность таких заполненных электронных деклараций - под вопросом", - отметил Сытник.

"Поскольку для НАБУ соблюдение закона является базовой основой, которой руководствуются все сотрудники Бюро, мы решили подождать до того момента, как НАПК унормирует вопрос несоответствий в форме декларации. Поэтому только различия и технические нюансы в работе электронного декларирования будут исправлены, сотрудники НАБУ выполнят свою законную обязанность и отчитаются перед обществом о своих доходах и расходах", - пообещал он.

Он отметил, что это будет сделано "в определенный законом срок и в установленной форме".

"Вместе с тем подчеркну, что приведение формы электронного декларирования в соответствии с действующим законодательством требует немедленного нормирования. Только при этом условии НАБУ и НАПК получат правовые основания для анализа поданных деклараций на предмет наличия в них признаков административных или уголовных правонарушений", - отметил Сытник.

"Напомню, форма декларации была утверждена НАПК в июне 2016 года. Однако, анализ уже заполненных и представленных деклараций свидетельствует о том, что их форма во многом не соответствует техническим требованиям, утвержденным НАПК летом", - отметил он.

Сытник отметил, что вопрос соответствия системы электронного декларирования действующему законодательству для НАБУ крайне важен.

"Ведь, по закону, несоответствия, обнаруженные НАПК в декларациях и образе жизни госслужащих, могут быть поводом для начала расследования со стороны НАБУ. Но если форма декларации не будет утверждена НАПК (так, как есть сейчас), у нас будут сомнительные перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров. Ведь при таких обстоятельствах будет невозможно доказать наличие признаков состава преступления по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины ( "Декларирование недостоверной информации")", - подчеркнул Сытник.

Оксана Коваленко, УП