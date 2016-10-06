Порошенко рассказал, как его сын в Итон вступал

Президент Петр Порошенко надеется, что украинских студентов-историков не заставляют зубрить старую историю, а учат думать и аргументировать свою позицию.

Об этом он сказал в Киеве на встрече со студентами по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского.

"Сейчас это будет не модно, но когда-то мой сын сам подал документы в British Council для того, чтобы принять участие в конкурсе на обучение в английской школе Eton. И среди там 1400 участников он победил", – вспомнил Порошенко.

"Я обратился тогда к headmaster'у школы и сказал, что, наверное неудобно, потому что я состоятельный человек и, возможно, могу оплатить это обучение, а его место займет кто-то другой. И получил ответ тогда, что у нас готовых оплатить – большая очередь, и они записываются с рождения ребенка. Ваш сын выиграл в честной борьбе, и вы хотите – пусть идет, хотите – можете отозвать", – рассказал он.

По его словам, тогда было собеседование.

"Это был год, когда НАТО бомбардировало Югославию. На собеседовании разрешалось быть родителям. На вопрос учителя, как он относится к бомбардировке НАТО Югославии, он (сын Алексей – ред.) сказал, что он категорически против. Когда его попросили аргументировать свою позицию, он в возрасте 14 или 15 лет полчаса ее аргументировал", – сказал Порошенко.

"Я сидел и думал: Господи, Британия – основной участник бомбардировки, что он говорит и что он делает! Он был зачислен, хотя преподаватели имели абсолютно иную точку зрения. Потому что, говорит, мы проверяем набор фактов, которыми владеет студент, его умение защищать собственную позицию", – заявил он.

Порошенко сказал, что он как президент и дипломаты делают то же самое – отстаивают свою позицию.

Итонский колледж – частная английская школа-пансион для мальчиков 13-18 лет.

Сам Петр Алексеевич Порошенко в свое время окончил факультет международных отношений и международного права Киевского университета имени Тараса Шевченко по специальности "международные экономические отношения".

Алена Рощенко, УП