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Пашинский решил уйти из наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Четверг, 6 октября 2016, 16:29

Депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский подал в отставку с должности главы наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Об этом он объявил на круглом столе в Институте Горшенина, сообщает LB.ua.

В заявлении на имя президента от 6 октября Пашинский пишет, что как глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны он считает реформу военно-промышленного комплекса Украины в целом и ГК "Укроборонпром" в частности одним из своих приоритетов.

"Чтобы упредить обвинения в конфликте интересов и иметь возможность эффективно проводить реформу военно-промышленного комплекса Украины, прошу Вас уволить меня с должности главы наблюдательного совета ГК "Укроборонпром", – пишет Пашинский.

Комментировать это решение "Украинской правде" он не стал.

На круглом столе Пашинский сказал, что за последние 2,5 года проделана колоссальная работа для оборонной промышленности Украины, но ее все равно не хватает.

"Тактические задачи были выполнены, но если говорить в стратегической перспективе, мы приходим к выводу, что в таком состоянии оборонпром как государственный концерн не должен существовать", – сказал депутат.

"Пункт первый – это колоссальная регламентированность и заинструктированность, которая не дает ему развиваться. Пункт второй – очень мало новых технологий. Третий момент – очень много оружия и элементов военного снаряжения в Украине не производилось, и если мы хотим его иметь, нужно начинать с ноля", – добавил он.

Депутат не видит возможности развивать "Укроборонпром" без иностранных инвестиций и технологий – поэтому решил сконцентрироваться на институциональных изменениях оборонной промышленности и привлечении инвесторов в Украину.

"Есть двузначность в том, что я одновременно глава комитета и глава наблюдательного совета "Укроборонпрома", и поэтому я принял решение и обратился к президенту с просьбой сложить с меня полномочия главы наблюдательного совета "Укроборонпрома". Я буду концентрироваться на лоббировании не Оборонпрома, а военно-промышленного комплекса", – сказал Пашинский.

Темы: ПашинскийУкроборонпром
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