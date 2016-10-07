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Путину в день рождения из Киева никто не позвонил

Пятница, 7 октября 2016, 14:09

Президент Украины Петр Порошенко не поздравлял президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает корреспондент УНИАН в России.

По словам Пескова, у Путина на 7 октября не запланированы официальные мероприятия в связи с Днем рождения – он проведет его с родными, близкими и друзьями.

"У него много международных телефонных разговоров запланировано, много поздравлений", – сказал пресс-секретарь российского президента.

По его словам, позже будет обнародована сводная информация, но Путина уже поздравили коллеги по СНГ и интеграционным процессам: в числе первых главу российского государства поздравили президенты Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

Песков также уточнил, что в ходе таких телефонных разговоров также обсуждаются двухсторонние отношения.

На вопрос, кто поздравил Путина из западных лидеров, он ответил: "Пока не могу сказать, мы подготовим сводную информацию и предоставим ее".

Отвечая на вопрос УНИАН, Песков отметил, никто не звонил из Киева, чтобы поздравить Путина с Днем рождения.

В прошлом году Порошенко также не поздравлял Путина с днем рождения, а Путин не поздравлял Порошенко с 50-летием незадолго до того.

Также Путин не поздравлял Порошенко с днем независимости Украины все три года его президентства, а также с Днем победы.

Темы: ПутинПорошенко
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