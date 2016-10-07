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НАБУ поймало судью, который "отмазывал" за взятки

Пятница, 7 октября 2016, 18:48

Детективы Национального антикоррупционного бюро поймали судью Октябрьского районного суда города Днепр на получении взятки.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАБУ.

Как отмечается, судья требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долл. США (более 258 тыс. грн) за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

"Судья пытался повлиять на должностных лиц следственного подразделения одного из отделений полиции... о совершении действий, направленных на непривлечение лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Судью задержали на месте преступления.

Указывается, что если вина судьи будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: НАБУсудвзятка
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