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США официально обвинили Россию в хакерских атаках

Пятница, 7 октября 2016, 23:59

США официально обвинили Россию в организации ряда кибератак на Демократическую партию во время избирательной кампании.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США и директора Национальной разведки, сообщает Reuters.

"Принимая во внимание масштабы и серьезность таких попыток (хакерских атак- УП), мы считаем, что только высшие российские чиновники могли одобрить такие действия", - сказано в заявлении.

Атаки, по мнению правительства США, были осуществлены с целью повлиять на выборы, которые должны состояться 8 ноября.

"Эти кражи и раскрытия информации предназначены для вмешательства в избирательный процесс США", - говорится в заявлении.

Как известно, в пятницу госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать действия РФ в Сирии как военные преступления.

Татьяна Кусок, УП

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Темы: СШАРосcия
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