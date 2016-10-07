США официально обвинили Россию в хакерских атаках
США официально обвинили Россию в организации ряда кибератак на Демократическую партию во время избирательной кампании.
Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США и директора Национальной разведки, сообщает Reuters.
"Принимая во внимание масштабы и серьезность таких попыток (хакерских атак- УП), мы считаем, что только высшие российские чиновники могли одобрить такие действия", - сказано в заявлении.
Атаки, по мнению правительства США, были осуществлены с целью повлиять на выборы, которые должны состояться 8 ноября.
"Эти кражи и раскрытия информации предназначены для вмешательства в избирательный процесс США", - говорится в заявлении.
Как известно, в пятницу госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать действия РФ в Сирии как военные преступления.
Татьяна Кусок, УП