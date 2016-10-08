Украина призвала ООН разминировать Донбасс

Украина призывает Организацию Объединенных Наций обеспечить надлежащее выполнение протокола по взрывоопасным пережиткам войны (ВПВ) из-за резкого увеличения их количества на Донбассе.

Об этом говорится в тексте выступления делегации Украины на общих дебатах комитета по вопросам разоружения и международной безопасности Генассамблеи ООН 7 октября, передают Українські Новини.

В нем отмечается, что в результате вооруженной агрессии России и наступательных действий незаконных вооруженных формирований, действующих в определенных районах Донецкой и Луганской областей, Украине в настоящее время приходится иметь дело с резко увеличившимся количеством взрывоопасных пережитков войны, что вызывает серьезные жертвы среди гражданского населения, в том числе детей.

"Эти ВПВ, а также противопехотные мины, которые имеют неизбирательное действие, устанавливают незаконные вооруженные группы в жилых районах и на путях сообщения между населенными пунктами... На самом деле, они несут больше угрозы для гражданского населения, чем для военнослужащих", - отмечается в тексте выступления.

Украина считает, что для международного сообщества жизненно важно приложить все усилия для обеспечения надлежащего выполнения протокола по взрывоопасным пережиткам войны на Донбассе.

Протокол по взрывоопасным пережиткам войны Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться как наносящие чрезмерные повреждения или имеющие неизбирательное действие, принят в 2003 году.

Протокол призван решать проблемы гуманитарной очистки территории после окончания конфликта и налагает на государства обязательства по разминированию, удалению или уничтожению взрывоопасных пережитков войны в постконфликтный период.

По состоянию на 4 октября саперы обезвредили около 125 тысяч взрывоопасных предметов и очистили 2 650 га территории в зоне АТО с начала антитеррористической операции.