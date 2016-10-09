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Республиканцы размышляют над заменой кандидатуры Трампа

Воскресенье, 9 октября 2016, 04:02

Национальный комитет Республиканской партии США пересматривает свою стратегию и ищет возможности для замены Дональда Трампа другим кандидатом на выборах президента США.

Об этом со ссылкой на источник в Республиканской партии пишет издание Politico.

Юристы Национального комитета партии изучают возможность выдвижения другого кандидата на пост президента США за месяц до выборов, когда бюллетени уже напечатаны и в некоторых штатах уже происходит досрочное голосование.

"У нацкомитета есть армия юристов, сейчас изучают правило № 9 (касается заполнения вакантных кандидатур) и вопрос жеребьевки", - утверждает собеседник агентства.

Но юристы пришли к выводу, что с Трампом придется сотрудничать, поскольку, согласно правилу, кандидат может быть заменен только в случае смерти или добровольного отказа, а он заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру.

Возможность замены Трампа юристы партии обсуждают после того, как газета Washington Post опубликовала видеозапись 2005 года, на котором кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп рассказывал о домогательствах к женщинам.

Темы: США
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