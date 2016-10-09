РФ готовится на днях подписать соглашение по "Турецкому потоку"
Воскресенье, 9 октября 2016, 11:28
Соглашение между Москвой и Анкарой по проекту "Турецкий поток" может быть подписано в Стамбуле в ближайшие дни.
Об этом в интервью газете Hürriyet сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, пишет ТАСС.
Он отметил, что соглашение может быть подписано в рамках заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая состоится 10-12 октября.
Проект "Турецкий поток" анонсирован руководством РФ в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока".
Ожидается, что морской участок "Турецкого потока" будет состоять из 4 ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая.
Позже переговоры по проекту были прекращены, в том числе из-за кризиса в отношениях между РФ и Турцией.