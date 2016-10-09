Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ готовится на днях подписать соглашение по "Турецкому потоку"

Воскресенье, 9 октября 2016, 11:28

Соглашение между Москвой и Анкарой по проекту "Турецкий поток" может быть подписано в Стамбуле в ближайшие дни.

Об этом в интервью газете Hürriyet сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

Он отметил, что соглашение может быть подписано в рамках заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая состоится 10-12 октября.

Проект "Турецкий поток" анонсирован руководством РФ в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока".

Ожидается, что морской участок "Турецкого потока" будет состоять из 4 ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая.

Позже переговоры по проекту были прекращены, в том числе из-за кризиса в отношениях между РФ и Турцией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияТурциягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Росcия
500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: