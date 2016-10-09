РФ готовится на днях подписать соглашение по "Турецкому потоку"

Соглашение между Москвой и Анкарой по проекту "Турецкий поток" может быть подписано в Стамбуле в ближайшие дни.

Об этом в интервью газете Hürriyet сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

Он отметил, что соглашение может быть подписано в рамках заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая состоится 10-12 октября.

Проект "Турецкий поток" анонсирован руководством РФ в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока".

Ожидается, что морской участок "Турецкого потока" будет состоять из 4 ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая.

Позже переговоры по проекту были прекращены, в том числе из-за кризиса в отношениях между РФ и Турцией.