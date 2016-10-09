Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львовской области сотня человек перекрыла трассу Киев-Чоп из-за маршруток

Воскресенье, 9 октября 2016, 17:09

Около 100 человек с 15:30 перекрыли трассу Киев-Чоп в селе Солонка (Пустомытовский район, Львовская область).

Как передает корреспондент Українських Новин, они переходят дорогу на пешеходном переходе.

Протестующие требуют возобновить движение пригородных автобусов в центр Львова.

С 1 октября Львовский городской совет запретил въезд пригородных маршруток в центр, ограничив их конечные автобусной станцией N3 на ул. Петлюры.

В итоге люди, которые ими пользуются, вынуждены тратить больше денег на проезд. Также стали возникать пробки в районе автостанции.

Темы: Львовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Львовщина
В Трускавце горит отель
На Львовщине работника гостиницы обвинили в смерти собаки и щенка
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Последние новости
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: