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В Ровно задержали шпиона из ГРУ Генштаба РФ

Воскресенье, 9 октября 2016, 17:25
В Ровно задержали шпиона из ГРУ Генштаба РФ

В Ровно задержан агент главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом 9 октября сообщили в Службе безопасности Украины.

"Шпион - гражданин Украины, который постоянно проживает в России - должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ. За передачу документов с грифом "секретно" и "совершенно секретно", касающихся боевой подготовки, вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества ВСУ с иностранными партнерами, агент ГРУ должен был предложить украинскому офицеру и его семье российское гражданство, а также деньги", - сообщили в Службе безопасности.

По данным СБУ, сумма зависела от актуальности и важности военных секретов.

 

"Украинский военнослужащий, получив предложение о сотрудничестве с российскими спецслужбами, обратился в СБУ. 7 октября российский шпион въехал в Украину для получения секретных документов, над которыми уже "поработали" оперативники украинской спецслужбы. На следующий день он был задержан сотрудниками СБУ "на горячем" при получении "флешки" с дезинформацией, которую считал секретными документами военного характера", - говорится в сообщении.

Также установлено, что куратором шпиона был сотрудник ФСБ РФ Александр Илюхин.

 

Украинская правда

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Темы: РосcияразведкаСБУ
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